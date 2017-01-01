我是2014年5月份购买的上海大众1.8T御尊版帕萨特，车辆在使用到近20000公里的时候，变速箱异响，到4S店检测，4S店给出的结论是：离合器出现毛病，给更换一套离合器总成。说是能解决，变速箱的异响。在更换完离合器总成没有几天，变速箱又出现异响，再次到4S店检测，售后人员给出这样的解释：这种异响正常，没法更除，当时让我先开着，出现大问题再解决，由于当时临近春节，在一个离质保时间还长。我也就没太较真。直到今年十月份，车辆出现起步异常抖动，伴随着变速箱异响声音加大，不得已我找到另外一家4S店进行检测，4S店给出了同样的解决办法：更换离合器总成。4S店没货，就等了几天，更换后第一天，异响再次响起，而且还伴有羊叫声，这种叫声是4S店给出的，他们给这种叫声起的一个名字，再次找4S店沟通，他们给出再次更换，结果又换了一套。换完后，还是未能解决。4S店没办法了。和大众厂家联系，厂家给出的答复是：异响正常，等待后续的软件升级，就没了下文。再后来我给上海大众打了几次电话，要求他们解决，可他们总是说会有相关部门和我联系，直到现在也没人联系我。所以我想借贵平台帮帮我们这些无助的人。谢谢你们。,

1月6日 北京市 5