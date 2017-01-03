我驾驶一台2013款 指南者2.4运动版，汽车在今年一月初出现点火闪电警报灯亮，怠速锁死1500转，速度锁死30km/h的情况，重点几次火后正常。之后又出现三四次这种情况。2017年1月15号，里程28125时，去北京南四环花乡的中进道达4S店检修，被告知节气门污损需要更换。后更换节气门花费2050元。 之后回顾保养记录，我发现2016年3月19日，里程20701时，在同一4S店做保养时，已经应店方建议专门做了节气门清洗，况且节气门属于汽车全寿命部件，在短短十个月时间，清洗后行驶8000公里，总里程28000公里就损坏，我认为不合理。 后多方查询，发现指南者节气门损坏发生率极高，同时，也有信息指出，使用化油剂清洗剂清洗节气门可能是导致节气门非正常保废的原因（化清剂对节气门的损害摘录在后）。而去年3月19日的保养中，中进道达恰恰使用了化清剂，而不是节气门清洗剂，对我车辆的节气门进行了清洗（保存有保养回单备查）。 另一方面，积碳应该是污损节气门的主要原因，观察我车辆拆除下来的旧节气门，并没有积碳痕迹，但是有黏附的油污，也与引文中对化清剂损害节气门的情况吻合。而且，我看到阀体是金属制品， 也是可以分解维修的，沾染了油污，无非是清洗所费工夫多少的问题，4S店给出更换整个机件的意见，过于草率，视客户利益如无物。 以上，使我增加了4S店对我车辆节气门所做出的，不可清洗必须更换的判断的正确性，以及给出如此诊断的背后驱动，产生严重怀疑。 我在1月16号去中进道达沟通上述情况，主张由于4S店不当处置使我的汽车机件损坏，要求赔偿。店面接待信经理与其技术负责人沟通后，向我反馈“店面维修符合操作流程，不存在错误”，与店面的沟通没有产生实质性的结果。 由于指南者节气门故障属于多发问题，对我，对广大车友都都造成时间、精力、经济上的损失，而业界对节气门清洗剂选型又明显存在不同的看法与做法，我希望能有第三方专家对我汽车的案例加以研判，为车友解惑，规范4S店经营行为。,

1月24日 北京市 5