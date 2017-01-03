详情活动时间：2016年12月31日-2017年3月13日
详情活动时间：2017年1月13日-2月15日
最近几年，日行灯开始渐渐流行起来，是否配备日行灯也成为大家在选车时候的一个考虑因素，所以很多厂商也纷纷在日行灯的上下起了功夫。的确，日行灯会给车辆外观平添几分“逼格”，可它却不是简简单单的车身装饰。毕竟大白天的，开这个灯也挺费油的。你可能不知道的是，日行灯虽小...
老司机说车 01月30日 06:00 3001 0
【搜狐汽车真相实验室】春节自驾长途回家，或者是短途串门串亲戚，光忙活买年货，聊家常，却忽视了车里的宝宝？春节假期，看似路面车少道路畅通，殊不知，越是畅通的道路，越是事故高发期。因为往往这个时候，路面道路路况较好，车速普遍较快，再加上赶路心切，发生事故的概率就明...
真相实验室 01月30日 06:00 420 0
曾经我们都梦想成为《越狱》里的麦克，现在我们又梦想成为《闪电侠》里的冰冻队长。本周，我们拿到了一台集合了麦克和冰冻队长特点的新锐性能中级车。猜到是什么车了吧？是一台全新科鲁兹。文▍威猛先生从《越狱》里的麦克，到《闪电侠》里的冰冻队长，米勒完成了硬汉和极客的结合...
AutoLab 01月30日 01:03 2551 1
这不是一篇只有数字和新车计划的干货！文▍琪琪屈原在《离骚》中写到：“亦余心之所向兮，虽九死其尤未悔”，这也是北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司执行副总裁段建军先生在新春媒体沟通会上的开场白。“创新之年”，奔驰在中国继续发力北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司总裁...
AutoLab 01月30日 00:45 2878 0
【搜狐汽车远光灯】说时迟那时快，不知不觉中我们的春节假期都已经过半了，不知道现在各位小伙伴们都在忙什么呢？是忙着会见各路亲朋好友，流连于各种美食还是任性自驾出游享受大好时光？前两种我们暂且不论，如果你计划将美美的假期用在自驾上，那么就无比对爱车提出了相当高的要...
远光灯 01月30日 00:15 3279 0
基于奥迪对上海青睐的历史，我曾建议和参与过“奥迪·心动上海”的活动，引发共鸣。在我看来，上海这座城市近20年的发展变化离不开奥迪活跃的身影，这也是上海使奥迪国际范儿更有中国味和认同感的所在。现在回头看，奥迪在上海抢头彩并非始于今天，其实很早以...
颜光明 01月29日 20:27 5443 0
日前，迈凯伦新车（内部代号为P14）进行了小范围亮相，从新车前轮后方的标识来看，该车或将定名为"720S"，未来将替代现款的迈凯伦650S，并将在2017年3月开幕的日内瓦车展上正式公开亮相。
车先知 01月29日 16:21 6736 0
[搜狐汽车新车]日前，阿斯顿·马丁正式发布了全新VanquishSVolante（敞篷版）的官图，新车在VanquishS的基础上采用了软顶式机械敞篷结构，并搭载6.0LV12自然吸气发动机。外观方面，VanquishSVolante在Vanqu...
车先知 01月29日 16:07 8414 1
[搜狐汽车新车]日前，斯柯达官方发布了一组柯迪亚克Sportline的官图，新车在外观上进行了一些颜色上的处理，动力将提供汽油和柴油发动机供消费者选择。外观方面，柯迪亚克Sportline整体造型与普通车型基本保持一致，不过新车的前进气格栅、侧窗饰板，后视镜外...
车先知 01月29日 15:57 8341 0
[搜狐汽车新车]日前，有国外媒体根据此前曝光的谍照绘制了丰田全新YARiS的效果图，新车在外观上采用了全新的设计风格，将会在2017年3月开幕的日内瓦车展上正式亮相。外观方面，从最新的效果图来看，丰田全新YARiS采用了丰田最新的设计风格，大嘴式进气格栅搭配细...
车先知 01月29日 15:49 6039 0
从2012年3月国产宝马X1上市以来，豪华紧凑型SUV的市场变得越来越热闹，随着奥迪Q3和奔驰GLA的相继上市，德系豪华品牌已经在这一市场完成了部署。几年后的今天，开山鼻祖宝马X1已经凭借更大的车身和轴距开始挑战更高一级的对手......
Top Test 01月29日 21:21 15810 0
中国人买车偏好大空间，甭管什么尺寸的车，只要内部乘坐空间大就认为是“好车”，尤其是后排腿部空间，只要够大就觉得有面子。正是因为这样，很多厂家都通过加长车身或者在设计上偷空间来满足中国消费者的这种特殊“癖好”。而对于尺寸原本就不大的紧凑级车来说，作为大多数消费者...
汽车大师 01月29日 20:35 49263 0
汽车对于很多人来说只是一个代步工具。不过汽车文化发展了那么多年，消费者对于汽车的了解也到了一个很深的地步。虽然有些车型推出的时候，大家都说性价比太低了，市场前景完全不看好；但最后市场强烈表现却把之前大多数人的看法翻转了。
玩车教授 01月29日 15:35 55513 1
不少对汽车行业一知半解的朋友，会张冠李戴地认为本田杰德是MPV或者旅行车，实则其为紧凑型车。这也情有可原，毕竟杰德低矮修长的车身、6座的布局以及宽敞的乘坐空间确实会让不少朋友误会。而本田杰德作为这类车型的先行者，从开始的市场定位模糊，到现在被消费者广泛认可，收...
玩车教授 01月29日 14:30 19297 0
“喂，你看，是玛莎拉蒂！”“我靠，那儿还有兰博基尼呢”“唉，啥时候也能有，就算坐一下也好啊..”“好好工作吧，大白天在发梦…”这其实是很多人的真实写照，和朋友走在街上偶遇豪车、跑车肯定会投之羡慕的眼光，这就像是女孩子在看到别的女人挽着一个YSL包包一样，羡慕得...
玩车教授 01月29日 12:45 28525 0
再谨慎的车主，也免不了与别的车发生擦碰。当事故发生后，一些新手由于没有经验，面对突如其来的事故显得无所适从。其实对于一些没有人员伤亡且财产损失小于2000元的事故，是可以根据《机动车交通事故快速处理办法》的规定进行操作，这样简化了事故处理流程的同时还避免了事故...
车無秘 01月30日 00:09 2201 0
车虽说是一种工具，也没有那么娇气，但平日里有些不经意的小动作对爱车还是有些损伤的。车不是用来供着的，但是毕竟不能无意间伤害它，我们自己还不知道。冬日里，车为我们提供了一个遮风挡雨的空间，我们在日常也要爱护车子，下面的这些习惯可能会对车子造成损伤，一定要注意了。
汽车大师 01月29日 16:47 153924 2
宝马官方表示称，“作为宝马集团的创新先锋和创新孵化器，BMWi已在全球取得巨大成功。BMW新能源汽车在过去三年累计销售超过10万辆，而宝马计划在2017年一年内实现第二个10万辆。在电动出行领域，宝马在中国拥有5个产品9个车型的最强豪华新能源汽车阵容，而...
狐che 01月29日 09:54 7870 2
我们通常所说的自动挡其实包括AT、CVT、AMT、双离合四种，简单地说谁好谁差有点过于武断。我们还是从可靠性、平顺性、省油、经济性（购车成本、维护成本）、驾驶乐趣等跟车主息息相关的方面来说说这几种自动挡，相信你看完之后心里就有数了。AT液力自动变速器可靠性指数...
有车以后 01月29日 08:40 12101 2
我们经常在电影中看到的一些镜头，主人公被绑架后关在汽车后备箱里，其实如果手脚不是被捆绑的无法动弹，完全可以在后备箱内仔细地摸索一下，看看在门锁的附近有没有机械开锁逃生的装置。另外一种情况就是被困车内，手头又没有破窗工具，那么后备箱便成了希望...
真相实验室 01月29日 06:00 158153 11
春节大假再凑上几天倒休和年假，足够来个说走就走的长途自驾游了！所以今天海阔试车就和您聊聊长途自驾游的故事！首先就是打算去高原的朋友，去这种地方首先要提前吃点红景天或是高原康之类的，提前吃的做法比较稳妥。当然，您觉得自己从未高反也可自行决定，如果从没上过高原那就...
海阔试车 01月29日 21:41 6051 0
2016年与中国的狮友们见面，2017年与狮友共度在中国的第一个春节。新春佳节，标致大道特别准备了大波红包，祝狮友们新年快乐，现在送上红包攻略~↓↓↓活动形式：前往标致大道扫描现场活动二维码，即可开启AR抢红包游戏活动日期：2017年1月31日～2月11日（正...
东风标致 01月29日 20:40 1691 0
1963年1月29日周恩来提出四个现代化1963年1月29日，周恩来在上海科学技术工作会议上讲话指出：我们要实现农业现代化、工业现代化、国防现代化、科学技术现代化，简称“四个现代化”。把我国建设成为一个社会主义强国，关键在于实现科学技术现代化。1917年1月2...
东风标致 01月29日 20:38 2929 0
旧词新说说说那些成语故事的“别样”背后螳螂捕蝉，黄雀在后黄雀啊哈~我就静静地看着你，等待时机成熟~~螳螂小样，别以为我没注意到你，专心干活呢，黄雀你别闹...前方专心“出击”，顾虑后方来袭？！后方盲区，不能掉以轻心就驾驶而言探清后方盲区对于驾驶安全来说很重要东...
东风标致 01月29日 11:14 2559 0
《红茶馆》春节特辑节目——2017中国车市十大猜想之乘用车市场格局变化。本期看点：2016乘用车“三大阵营”基本格局既成，2017这一格局将会得到维系，阵营内部之间的争夺会成为年度的最大看点。第一阵营中上汽通用与一汽大众的榜眼之争，第二阵营中“启辰独立”是否会...
车市红点 01月29日 07:13 522 1
近日，小编在上网的时候看到了这样一个新闻，一位在广东打工的80后青年在历经24小时的周转之后回到位于湖南湖南省湘西花垣县溜豆村的老家，当他沿着村道走着走着，转过路角忽然发现，3岁的儿子已在路口等着自己回来。男主的父母都已60多岁，妻子两年前离婚走了，留给他一个...
买车大师 01月26日 11:02 9616 2
汽车工业发展至今，诞生了很多的大规模的汽配城。有一个号称国内最神奇的汽配城—广州陈田，之所以神奇，是因为其汇集了全国最多的拆车件。据说逛过的人，都觉得特别震撼。任何事故车问题车没有找不到配件的。这里聚集着上千家的拆车件商户，门市面积普遍在20~30平方米左右。
车坛囧说 01月24日 15:17 914 0
该8万修的车只花1万修完了什么样？一辆当年销量逆天的雅阁七代顶配，在遭遇大事故后，这位车主出于种种原因竟然只花了1万元修完，猛一看也看不出多少痕迹，乍一开还能正常行驶，但是白送你真的敢开上马路么？跟随二手车达人白老师，彻彻底底的解刨一次，毕竟用电钻随便钻车的机...
VcaR车业 01月23日 12:31 1012 2
据汽车流通协会消息，2016年全国二手车交易量预计1030万辆，2016年二手车交易终破千万大关。1000万是道砍，行业已经期待多年。过了这道坎，二手车行业的春天也就不远了。大家都知道，阻碍二手车行业发展最大问题是信息不对称和诚信问题。作为消费者的你总会提心吊...
公平价二手车估值 01月22日 10:03 3102 2
年关将近，辛苦了一年的异乡客都摩拳擦掌，一年一度的全球最大规模的人口迁徙又要开始上演了。最近几天在小编的办公室里，凹凸哥和笑醒哥每天到公司的第一件事就是打开刷票软件刷刷刷！最终，笑醒哥凭借他强大的人品在亿万抢票大军中抢到了一张回家的卧铺票，然而凹凸哥就没有那么...
买车大师 01月22日 01:08 29403 0
发表于：2017年01月29日
油耗：8.0L行驶：240公里购车价：9.19万
发表于：2017年01月29日
油耗：9.3L行驶：2000公里购车价：9.78万
发表于：2017年01月29日
油耗：7.0L行驶：4710公里购车价：12.89万
发表于：2017年01月28日
油耗：---行驶：---购车价：11.88万
发表于：2017年01月22日
油耗：5.8L行驶：3800公里购车价：8.43万
发表于：2017年01月22日
油耗：10.0L行驶：3000公里购车价：6.00万
发表于：2017年01月22日
油耗：7.0L行驶：600公里购车价：5.49万
发表于：2017年01月21日
油耗：4.5L行驶：750公里购车价：4.98万
发表于：2017年01月29日
油耗：9.3L行驶：2000公里购车价：9.78万
发表于：2017年01月29日
油耗：7.0L行驶：4710公里购车价：12.89万
发表于：2017年01月28日
油耗：7.8L行驶：1450公里购车价：10.79万
发表于：2017年01月28日
油耗：5.6L行驶：15000公里购车价：4.00万
发表于：2017年01月27日
油耗：7.8L行驶：3500公里购车价：35.20万
发表于：2017年01月27日
油耗：12.0L行驶：166公里购车价：27.50万
发表于：2017年01月27日
油耗：9.0L行驶：4216公里购车价：19.08万
发表于：2017年01月27日
油耗：10.5L行驶：273公里购车价：18.28万
发表于：2017年01月29日
油耗：8.0L行驶：240公里购车价：9.19万
发表于：2017年01月28日
油耗：---行驶：---购车价：11.88万
发表于：2017年01月28日
油耗：12.0L行驶：16000公里购车价：25.98万
发表于：2017年01月28日
油耗：9.0L行驶：2362公里购车价：19.58万
上面没有临沂市莒南县易捷4s店，电话05397912331，全款购车，发票，保险单当时给的，合格证迟迟不下来！没有过分的要求，其中的过程也是苍白的！不让伤心了，不会来投诉的，保险单一个月了还没生效，没拿到合格证，没挂到临牌，我只要拿回自己的合格证！！！,
1月25日 山东省-临沂市 4
我驾驶一台2013款 指南者2.4运动版，汽车在今年一月初出现点火闪电警报灯亮，怠速锁死1500转，速度锁死30km/h的情况，重点几次火后正常。之后又出现三四次这种情况。2017年1月15号，里程28125时，去北京南四环花乡的中进道达4S店检修，被告知节气门污损需要更换。后更换节气门花费2050元。 之后回顾保养记录，我发现2016年3月19日，里程20701时，在同一4S店做保养时，已经应店方建议专门做了节气门清洗，况且节气门属于汽车全寿命部件，在短短十个月时间，清洗后行驶8000公里，总里程28000公里就损坏，我认为不合理。 后多方查询，发现指南者节气门损坏发生率极高，同时，也有信息指出，使用化油剂清洗剂清洗节气门可能是导致节气门非正常保废的原因（化清剂对节气门的损害摘录在后）。而去年3月19日的保养中，中进道达恰恰使用了化清剂，而不是节气门清洗剂，对我车辆的节气门进行了清洗（保存有保养回单备查）。 另一方面，积碳应该是污损节气门的主要原因，观察我车辆拆除下来的旧节气门，并没有积碳痕迹，但是有黏附的油污，也与引文中对化清剂损害节气门的情况吻合。而且，我看到阀体是金属制品， 也是可以分解维修的，沾染了油污，无非是清洗所费工夫多少的问题，4S店给出更换整个机件的意见，过于草率，视客户利益如无物。 以上，使我增加了4S店对我车辆节气门所做出的，不可清洗必须更换的判断的正确性，以及给出如此诊断的背后驱动，产生严重怀疑。 我在1月16号去中进道达沟通上述情况，主张由于4S店不当处置使我的汽车机件损坏，要求赔偿。店面接待信经理与其技术负责人沟通后，向我反馈“店面维修符合操作流程，不存在错误”，与店面的沟通没有产生实质性的结果。 由于指南者节气门故障属于多发问题，对我，对广大车友都都造成时间、精力、经济上的损失，而业界对节气门清洗剂选型又明显存在不同的看法与做法，我希望能有第三方专家对我汽车的案例加以研判，为车友解惑，规范4S店经营行为。,
1月24日 北京市 5
博世电机刚过三年，就开始间歇报警。后来拆开一开，原以为是电刷磨短了。谁知道是铜电刷，一点没损坏。而是铜电刷把轴承磨坏了。只有整体换！！！,
1月23日 安徽省-芜湖市 4
轮眉与车轮缝隙不一样大，导致左右高度不一，图为左右后轮，左边一个手机放不进去，右边放进去居然还富裕了，前轮也是如此。做工如此粗糙，4s也没办法解决。说就这样质量。, , 5p68, ij5n
1月23日 北京市 5