详情活动时间：2016年12月19日-2017年1月13日
详情活动时间：2016年12月23日-2017年1月15日
本田思域这辆车从上市开始就备受关注，毕竟它几乎是这个级别、这个价钱里面动力表现最出色的车子了。1.5T的思域早已红遍大江南北，以至于后来搭载3缸发动机的1.0T版本思域也引起了不少关注。然而，教授从之前关于1.0T思域的文章留言中发现，大家对3缸发动机的非议还...
玩车教授 01月01日 14:15 1149 0
据中国汽车工业协会统计分析，2016年11月，乘用车销量接近260万辆，环比和同比均呈较快增长。1-11月，乘用车销量超过去年全年，增幅比1-10月继续提升。11月，乘用车共销售259.02万辆，环比增长10.50%，同比增长17.24%。在乘用车主要品种中，...
晓程车道 01月01日 13:24 2741 0
日历翻到2017年，如果你买车再看走眼，可能就要犯大错了，因为：自2017年1月1日起，我国将全面实施第五阶段机动车排放标准。今天，我们就针对国五排放标准实施，谈谈该怎样选择皮卡。Q1:“第五阶段机动车排放标准”是什么鬼？买到不合规的车又能咋地？第五阶段机动车...
驾仕派 01月01日 12:17 3392 0
同平台造车的理念最早被大众玩得风生水起，多个车型共用一产品平台。同平台车辆具有相同的结构要素，部分配件通用。发动机、底盘材料、工艺等主要技术参数相像，在同一平台生产多种车型，可降低生产线数量、占地面积等生产成本。
玩车教授 01月01日 11:41 11056 0
自从汽车问世以来，汽车制造商们一直致力于通过新工艺和新技术的研发，来提高汽车的安全性和舒适性。新车上的技术更新速度之快，例如，2017年三大德系品牌的黑科技：宝马的HoloActiveTouch操控系统、高尔夫RTouch全触控系统、奔驰移动电气化战略，对我们...
汽车大师 01月01日 11:34 6368 0
2016年对吉利来讲是个产品年，也是吉利蓬勃发展的一年，这一年里，吉利的3.0时代产品博瑞、博越、帝豪GS、帝豪GL、远景SUV都开始爆销，而吉利的销量也是节节攀升，2016年两次调整年度销量目标，而且有望首次突破70万辆大关。吉利2016年推出的三款SUV产...
李特儿 01月01日 11:19 7004 3
日前，汽车界最权威的安全认证机构之一，欧洲新车安全评鉴协会（E-NCAP）公布了在欧洲新上市的18款汽车的安全碰撞测试成绩。作为国内参考度最高的欧洲汽车安全碰撞测试，E-NCAP给这些新车型打出的“成绩单”自然也引起了国内消费者的广泛关注，今天笔者就来和大家一...
汽车经理人 12月31日 23:58 2657 0
[搜狐汽车新车]日前有消息称，东风风度将于2017年推出一款全新SUV车型，新车定位将低于刚刚上市不久的东风风度MX5，定位于一款小型SUV，其内部代号为S73，我们猜测其正式名称或为MX4。在今年广州车展上，郑州日产副总经理潘毅辛曾表示2017年东风风度将推...
车先知 12月31日 21:11 7690 0
[搜狐汽车新车]日前，有国内媒体曝光了一组华晨宝马全新5系长轴距版的实车图，新车延续了海外版的外观设计，只是轴距相比海外版车型有所加长，同时国产车型还将增加有M运动套件，据悉新车有望于2017年6月正式上市。从本次曝光的实车图能够看出，华晨宝马全新5系长轴距版...
车先知 12月31日 21:02 41666 6
临近年终岁末，小排量购置税减半政策已经进入倒计时阶段。根据往年数据显示，新年至春节前后正是购车高峰，为了感恩回馈消费者，奇瑞特推出主题为“礼享新年‘税’末狂欢”的购车钜惠新政，2017年1月1日至1月27日，凡购奇瑞指定车型可继续享购置税减免50%，此外，全系...
奇瑞汽车 12月31日 19:41 8888 2
一路（16）有你，一起（17）前行！今天是2017年1月1日，星期日，今天汽车圈值得关注的事件：长安铃木启悦宣布官降。今日车事早报，与红姐相约早七点。2017，我们继续相约！1、长安铃木启悦宣布官降最高单车降幅9000元长安铃木官方公布，从2017年1月1日起...
车市红点 01月01日 06:54 6983 0
今天只有一篇文章，给大家来点干货，解读一下E-NCAP今年碰撞的测试结果汇总。欧洲碰撞测试机构E-NCAP最近发布了一批新车碰撞测试结果，截至目前，E-NCAP今年一共测试了25款新车，其中，获得三星的有6款车，四星的有5款车，其余14款获得五星。
真相实验室 01月01日 06:49 82596 0
很多人都说SUV非常红火，虽然这是实话。哈弗H6在11月份能突破7万辆，这是一个很傲人的成绩，但SUV总体的市场与传统的紧凑车市场相比仍然有很大的差距。所以说SUV是很红火，自主品牌也在这个领域里强势发力，但仔细分析发现，合资品牌在紧凑车这个市场投放的力度依然...
玩车教授 12月31日 18:10 6431 1
今天教授破天荒给你说个故事大家好，我是今天的猪脚张三炮我是这个世界上最牛逼的搬砖工另外我的副业是一名网红经过这几年的不懈努力我终于攒够钱买车了！我叫老王，住在三炮隔壁我是它最好的朋友对于上知天文下知地理的我来说大炮买车毫无疑问地找我了为了彰显大炮网红特别的身份...
玩车教授 12月31日 17:30 21575 0
每年的这个时候，大家都在忙着各种事情，总结一整年在工作上的各种经验，回顾一整年发生过的大小事情，也包括制定明年的计划等等，做人做事都一样，我们都要看清楚以前做过的事情，总结经验，方可进步。那么到底汽车行业在2016年发生了一些什么令人回味的事情呢，接下来就是跟...
玩车教授 12月31日 16:25 36517 0
１、不按规定使用灯光车辆不按规定使用灯光将处20元以上200元以下的罚款，并记1分。《道路交通安全法实施条例》中已明确规定，机动车在道路行驶时应按规定使用远光灯。我们在路上也遇到过远光灯，就不只是素质低下的问题了，而且还是交通违法行为。此外，近光灯、雾灯、转向...
汽车大师 01月01日 11:34 1640 0
在很多人的观念中，保养无非是更换三滤、机油等消耗品。其实，在车辆的运行过程中，很多部件都在不断地磨损，例行保养、检查范围也远远不限于三滤、机油、刹车片、火花塞等，很多地方如果平时不注意检查、维护，说不定什么时候就会出现意想不到的故障。1、电气插接件。汽车上除了...
汽车大师 01月01日 11:34 6249 0
?如今汽车科技快速发展，对于汽车安全的保护措施也越来越完善，当老司机面对这些高科技装备时，想想脑子里过硬的驾驶技术，似乎也没什么大不了的。接下来老司机带你分析一下当新科技遇上老司机，会擦出怎样的火花。这期我们来说说自动启停这点事儿。
老司机说车 01月01日 06:00 70222 0
随着汽车工业的高速发展，国内汽车保有量一路狂飙，刹不住车。消费者在购车时也越来越理性，买车已不再是一个简单的面子工程，其中汽车的舒适性和操控性受到极大的关注，而决定这二者的“关键人物”，非悬挂莫属了。说起悬挂，大家肯定都不陌生，而悬挂作为底盘的重要组成部分，是...
卡爸玩车 12月31日 23:29 76122 1
东风风神的品牌标识是正圆（椭圆形为2012年11月前使用。）形的双飞燕。东风风神品牌标识的核心形象——两只环绕椭圆、展翅高飞的春燕，既是春风送暖的象征，又是寄托着东风人全部情与思的吉祥物，一个代表传承，一个代表创新，既表明东风风神对东风精神的血脉传承和对东风新...
汽车大师 12月31日 12:15 2757 0
要问起美国人最喜欢买什么车，有留意汽车资讯的车迷也能纷纷把福特F-150，道奇公羊这些名字一一列举出来。但是说来也奇怪，近日一项新的报告表明，美国人持有十年以上的车型，前十名却并没有这种热门皮卡的存在。汉兰达身为中大型SUV，其接近5米的车长也稍微能让粗犷的美...
车無秘 01月01日 00:05 227753 32
后天就是新的一年了我们一起度过的2016年就要这样走了「感谢各位客官老爷们一直的陪伴」三吱在这里祝愿大家新的一年里：所遇皆良善，所行化坦途。但是我是一个实在的人，光说吉祥话是没用的，实实在在能拿到手的才是王道，于是：在今天晚上「00:00」我们将通过微博第三方...
李老鼠 12月31日 17:48 7720 1
2016，中国车市注定不凡！连续8年总量居全球首位，年增长维持双位数，2800万销量成绩举世瞩目。这一年，互联网成为汽车标配，新品牌扎堆登场，网约车新政出台，购置税退坡在即；这一年，自主崛起，市场格局风云变幻，SUV继续横行车市；这一年，互联网造车终落地，全球...
车市红点 12月31日 07:10 1764 0
这个周末，原本约好了与三两朋友潇洒走一回，但是！在这个“众里寻他千百度，那人正在找秋裤”的时节，现实却总是“冷”酷无情……当你被冷空气困在被窝的时候，有一群追求享受与创造的“雅奇族”正在蠢蠢欲动。看到这里你要问了：什么是“雅奇族”？雅奇的英文名字是Yuccie...
卡爸玩车 12月30日 23:38 7417 0
当桌上的日历悄然走到尽头年初我们构想的小目标打上了几个对号回首2016年陆风汽车大事件原来，我们已走过这么多的旅程每一步都踏踏实实每一步都气势恢宏感恩2016各位车主用支持与陪伴给予我们信心一路勇敢面对挑战一路从未停止探索一路始终努力前行你们是时代的见证者启航...
陆风汽车 12月30日 19:51 2276 0
公平价重磅推出2016年度全国二手车市场行情分析报告。二手车交易量终于突破千万大关，全年交易量约1039万辆，全年网络发布量1119万辆。联合发布媒体：权威媒体联合发布数据来源：公平价独立第三方大数据平台数据覆盖城市：全国360多个城市，一线城市覆盖100%数...
公平价二手车估值 01月01日 10:19 108 0
随着2016年进入尾声，年末总结成为了各行各业的重点，汽车行业也是如此。不少汽车网站、杂志媒体、数据分析公司，纷纷评选出了各种各样的车型榜单。前几天，在介绍了美国汽车交易平台Edmunds评选的《2016年美国富人最青睐汽车排行榜》，和消费者报告对其订阅用户调...
吴佩频道 12月30日 16:00 12810 0
如今的有钱人是越来越多，换下来的车也都大多进入了二手车市场。至于二手车市场，那绝对算得上是一大“天坑”。什么泡水车、事故车、久修不好的问题车不计其数，而在购买二手车过程中，上当受骗的人比比皆是。二手车赖以生存的条件就是超高的性价比，买到精心保养的车皆大欢喜，买...
车鉴定 12月30日 11:31 1181 2
中国二手车自媒体联盟成员（转载请注明出处）导读传统二手车交易市场转型，这已不再是个新话题，年前写过二手车交易市场急需转型的原因和转型落地方案，那么一年快过去了，有没有落实的较为不错的交易市场案例呢，往下看！今年年初，写过二手车交易市场转型的系例文章，所谓传统二...
车客阿亮 12月30日 11:21 5801 2
说个事儿，别打我，美国整个400马力以上的2手车只要1万刀....现在市面上1万美金拿去银行换人民币，大约是69000多，在咱天朝，连个乞丐版的飞度都买不到。但是！你们知道吗？1万美金放在美国，能选一台真心能打动自己的好车，今天本屌就举10个例子，看看1万刀在...
吴佩频道 12月29日 16:45 25721 2
发表于：2016年12月19日
油耗：10.0L行驶：1600公里购车价：23.98万
发表于：2016年12月19日
油耗：13.5L行驶：140公里购车价：28.08万
发表于：2016年12月19日
油耗：6.5L行驶：715公里购车价：12.18万
发表于：2016年12月19日
油耗：7.0L行驶：4500公里购车价：12.49万
发表于：2016年12月19日
油耗：---行驶：---购车价：9.30万
发表于：2016年12月17日
油耗：7.3L行驶：113公里购车价：9.40万
发表于：2016年12月12日
油耗：5.6L行驶：800公里购车价：8.58万
发表于：2016年12月12日
油耗：5.3L行驶：550公里购车价：3.98万
发表于：2016年12月19日
油耗：6.5L行驶：715公里购车价：12.18万
发表于：2016年12月19日
油耗：7.0L行驶：4500公里购车价：12.49万
发表于：2016年12月19日
油耗：---行驶：---购车价：16.99万
发表于：2016年12月18日
油耗：6.4L行驶：1000公里购车价：5.89万
发表于：2016年12月19日
油耗：7.3L行驶：600公里购车价：12.88万
发表于：2016年12月18日
油耗：12.5L行驶：1200公里购车价：17.00万
发表于：2016年12月18日
油耗：10.1L行驶：1800公里购车价：22.80万
发表于：2016年12月17日
油耗：---行驶：---购车价：20.00万
发表于：2016年12月19日
油耗：10.0L行驶：1600公里购车价：23.98万
发表于：2016年12月19日
油耗：13.5L行驶：140公里购车价：28.08万
发表于：2016年12月19日
油耗：8.0L行驶：388公里购车价：14.88万
发表于：2016年12月19日
油耗：---行驶：---购车价：9.80万
发动机燃烧不充分，冒黑烟；油耗13L，一直不降；平路发动机2000转才换挡，高低档都一样；下坡起步，低档滑行不会自动加档，必须加油到2000转才加档；正常行驶突然变无档，必须重新启动；变速箱偶尔异响；点火不正常；刹车嘶嘶响；转向异响；,
12月30日 重庆市 2
在行驶到13779公里，发现严重脱皮。,
12月30日 广东省-深圳市 2
导航不能用，少一组线，找了4S店，他们说无法解决,
12月30日 山东省-济南市 2
4s店无法处理，说的全国索赔油箱的更换了也是一样的,
12月30日 浙江省-杭州市 2