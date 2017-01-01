详情活动时间：2016年12月31日-2017年3月13日
详情活动时间：2017年1月13日-2月15日
当我得知接下来的一天，我要去上海试驾一台搭载了6.6LV12发动机的宝马时，我的心差不多要跳了出来。我不知道怎样才好了！我本要跳起来欢呼，可是喊不出；心脏就像端着只兔子，砰砰砰的跳个不停。谁能不动心呢？试驾的车型可是BMW7系旗舰M760LixDrive（以下...
DearAuto 01月26日 18:16 216 0
都说如今年味越来越淡，可每年年货单子上的东西却越来越多，大盒小袋的年货从各大超市卖场搬回家，能不能装得下真是个大问题，明天就是大年三十了，您的年货备齐了吗？年货买得多又好的同学有福了！绅宝君给您送礼了！...
北汽绅宝 01月26日 18:02 119 0
目前SUV市场非常红火，特别是自主紧凑SUV；基本上大多数自主厂商都在推出自家的SUV车型。由于竞争比较激烈，如今无论是自主SUV还是合资SUV性价比都很出色，但相比紧凑SUV车型，整体来说还是中型SUV实用性更胜一筹。
玩车教授 01月26日 17:30 652 0
迄今为止，凯迪拉克CT6上市已经整整一年。2016年1月27日晚的深圳，CT6通过一场意味深长且震撼人心的发布会宣布正式上市，如果我没有记错的话，那是上一个农历新年前最后一场重要的发布会。今天是2017年1月26日，农历新年前最后一个工作日，驾仕派最后一天推送...
驾仕派 01月26日 17:24 585 0
相信这一句话对于广大的单身汪来说最常听到的一句话而对于某部分车型来说存在这样的情况我们都统称为“叫好不叫座”的车型网上每个人都说它是好车到了真正买车时我却高高兴兴地进了大众4S店中国的消费者既精明又很盲目，而且大多数都是不懂车的人。现在互联网发达，他们能接受到...
玩车教授 01月26日 17:20 1262 0
作为一个由赛车手创造的百年汽车品牌，雪佛兰充满激情的赛车基因一直流淌于品牌的血脉之中，也由此创造了许多以“性能”著称的经典车型。从传奇跑车科尔维特Corvette、大黄蜂科迈罗Camaro，到性能小钢炮科鲁兹Cruze，“3C”运动家族不仅是赛场上的常胜将军，...
上汽通用汽车 01月26日 17:03 341 0
车市特评对2016年度汽车销量继续盘点：本篇主要盘点2016年SUV细分市场TOP20车型，哈弗H6成最大赢家，中国品牌集体爆发。车市特评对2016年度汽车销量继续盘点：根据乘联会发布的最新销量数据显示：2016年，乘用车销量首次超过2400万辆，增幅比上年明...
李特儿 01月26日 17:00 1109 0
乘联会数据显示，2016年SUV市场累计销量902.3万台，同比增长47.1%，远超乘用车19.4%的平均增幅，显示出SUV旺盛的市场需求.“多元化”正成为SUV市场未来发展的新趋势，特别是85、90后消费者更加注重车辆的“功能属性”和“价值符号标签"。
车点滴孟春晓 01月26日 16:55 162 0
“月读车市”作为汽车自媒体领域最有特色的车市销量盘点及点评，由驾仕派、童济仁汽车评论、车聚网联合出品。具备数据的权威性、点评的独立性。每期分为“合资品牌篇”（童济仁汽车评论主笔）、“豪华品牌篇”（驾仕派主笔）、“自主品牌篇”（车聚网主笔），其中，最具特色的是：...
驾仕派 01月26日 16:54 662 0
总结是的，现在的汽车是越来越便宜了，车款也是越来越多。光是10万以下的自主品牌SUV就足够消费者研究上好几个月，弄得头昏眼花。但是只要按程序、条件进行筛选，想要买到一辆好车也并非什么难事。要是实在对车不了解，不还有教授么？！最后祝大家都卖到自己喜欢的车，还没有...
玩车教授 01月26日 16:35 1737 0
都说这个世界上没有后悔药，可是大家对于后悔药都非常渴望，后悔当初没有听爸妈的话好好读书，现在要出卖劳力；后悔当初为了耍帅学了吸烟，现在的身体状况非常糟糕。又或者是后悔当初没有好好珍惜某人，现在已经离你而去。虽然没有真正的后悔药，但是在这里，我们可以尽情“后悔”...
玩车教授 01月26日 16:25 6584 0
一年一度的春节承载的更多是思乡之情，多少游子都趁着春节搭上归家之路。或飞机、或高铁但是都存在这抢票难，开车就成为了最方便的出行。但是，几十甚至几百公里的路程，此时定速巡航就成了解放右脚必备的配置。以下推荐的都是10万左右就能装备上定速巡航...
大陈侃车 01月26日 13:27 3250 0
国内的市场一直都在高速发展，消费者的收入相比之前也有很大的提高。虽然人们对于汽车的需求提高了不少；其实很多东西都没有变化。以前国内的汽车市场还是卖方市场，因此很多时候消费者都没有太多可选择的空间。但如今消费者对于汽车也有了很深的认识，中国也早已成为世界第一大汽...
玩车教授 01月26日 11:45 5213 1
“我要买鸡踢艾奥”，“我买辆奔驰给你？”，“我要买鸡踢艾奥!”“加劳力士？”。这是家喻户晓的电影【头文字D】中的几句戏剧性台词，充分说明一名爱车青年对速度的渴望与一名爱子父亲对孩子安全的重视。是的，人与人的命运不同，不可能每一个人都消费得起GT-R，圆梦速度与...
汽车大师 01月26日 11:25 3683 2
如何判断汽车电瓶是否亏电！到底何时更换？随着寒冷天气的持续，越来越多的车主反映早上汽车启动困难。其实，这是受温度的影响;气温越低汽车电瓶容量就越低。那么，冬季车主如何预防亏电呢?请点击此处输入图片描述停车后，汽车用电的设备有前大灯、尾灯、阅读灯以及收音机或CD...
汽车大师 01月26日 17:02 4297 0
小伙伴们大家好，今天是小宅值班。还有两天就要过年了，小宅祝大家在回家返乡的旅途上一路平安，阖家幸福！如果有选择自驾回家的小伙伴别忘了收看我们的节目啊，为你的出行多一分保障。如何去除车门上的双面胶？这个问题比较常见，在这里给大家分享两个我平时用的方法。1、市面上...
汽车洋葱圈 01月26日 15:05 11819 0
这辆2013款帝豪EC718自动挡购于2014年1月，至今刚好满3年。按照保养手册要求，帝豪这款邦奇CVT变速器每三年或6万公里需要换油。一早来到本地吉利4S，登记后车子被开入车间，车间很大，井然有序，不少车子来保养。CVT变速箱正在放油，从颜色来看，还很清亮...
锐车评 01月26日 10:49 2853 1
春节回家终于不被父母逼婚要孩子了，面对动辄上百公里的长途奔袭，还有自己年幼的孩子，该怎么带着自己的孩子开车出门呢？老司机看着那么多跟随父母，即将踏上返乡路上的孩子，也总结出了儿童乘车指南。现在的主力父母大军大都是80、90后，在带孩子这个问题上，听了很多朋友的...
老司机说车 01月26日 06:00 32545 1
春节长假即将到来，相信已经有很多在异地工作的朋友踏上了回家之路。不少朋友会选择开车回家，冬季开车的暖风可以利用发动机的温度，但是你会发现冬季的油耗反而会比夏天开空调还有略高一点，那么究竟是什么原因导致冬季开车油耗高呢？春节回家如何更省油？...
真相实验室 01月26日 06:00 101817 10
从“咻一咻”到“扫一扫”我们每年集福卡的热情只增不减目前为止你的五张福卡集齐了吗？还差一两张？别着急，这里的五张新年福卡，速来认领！01好运福成功必须努力付出，同时也需好运相伴。七分靠打拼，三分靠运气，希望每一个努力的你，在新的一年好运常伴。02进取福对生活充...
东风标致 01月26日 15:24 1352 0
本来今天只发一条推送但是有件事忍不住要跟大家分享就像你忍不住点开上一条推送一样事情是这样的早上我给老爸发了条短信说不回家过年本想回家给他们一个惊喜但是万万没想到。。。爸，我今年不回家过年了。真的吗？那太好了，你奶奶给你过年的钱全是我的了当然有这样境遇的不止我一...
东风标致 01月26日 15:19 858 1
还有几天就到新年啦，陆风汽车向亲爱的您献上真挚的祝福！祝福+祝福=很多个祝福，祝福-祝福=祝福的起点，祝福×祝福=无限个祝福，祝福÷祝福=专属的祝福。献给您的第一份贺卡，新梦想如鞭炮响，梦想成真节节高升！献给您的第二份贺卡，新生财携金...
陆风汽车 01月26日 11:55 1386 0
好像还没反应过来，猴年就过去了，我们《试民王祖楠》栏目在这期间迅速成长。虽说还不到一岁，但是俺们还是有一点小小的成就滴，下面就来历数一下《试民王祖楠》的猴年七宗“最”，回顾一下我们都干了哪些疯狂的事。
试民王祖楠 01月26日 11:23 1192 0
近日，小编在上网的时候看到了这样一个新闻，一位在广东打工的80后青年在历经24小时的周转之后回到位于湖南湖南省湘西花垣县溜豆村的老家，当他沿着村道走着走着，转过路角忽然发现，3岁的儿子已在路口等着自己回来。男主的父母都已60多岁，妻子两年前离婚走了，留给他一个...
买车大师 01月26日 11:02 3257 0
汽车工业发展至今，诞生了很多的大规模的汽配城。有一个号称国内最神奇的汽配城—广州陈田，之所以神奇，是因为其汇集了全国最多的拆车件。据说逛过的人，都觉得特别震撼。任何事故车问题车没有找不到配件的。这里聚集着上千家的拆车件商户，门市面积普遍在20~30平方米左右。
车坛囧说 01月24日 15:17 714 0
该8万修的车只花1万修完了什么样？一辆当年销量逆天的雅阁七代顶配，在遭遇大事故后，这位车主出于种种原因竟然只花了1万元修完，猛一看也看不出多少痕迹，乍一开还能正常行驶，但是白送你真的敢开上马路么？跟随二手车达人白老师，彻彻底底的解刨一次，毕竟用电钻随便钻车的机...
VcaR车业 01月23日 12:31 879 2
据汽车流通协会消息，2016年全国二手车交易量预计1030万辆，2016年二手车交易终破千万大关。1000万是道砍，行业已经期待多年。过了这道坎，二手车行业的春天也就不远了。大家都知道，阻碍二手车行业发展最大问题是信息不对称和诚信问题。作为消费者的你总会提心吊...
公平价二手车估值 01月22日 10:03 3022 2
年关将近，辛苦了一年的异乡客都摩拳擦掌，一年一度的全球最大规模的人口迁徙又要开始上演了。最近几天在小编的办公室里，凹凸哥和笑醒哥每天到公司的第一件事就是打开刷票软件刷刷刷！最终，笑醒哥凭借他强大的人品在亿万抢票大军中抢到了一张回家的卧铺票，然而凹凸哥就没有那么...
买车大师 01月22日 01:08 29229 0
发表于：2017年01月26日
油耗：6.8L行驶：1800公里购车价：5.98万
发表于：2017年01月26日
油耗：10.8L行驶：10058公里购车价：36.08万
发表于：2017年01月26日
油耗：9.0L行驶：1800公里购车价：10.19万
发表于：2017年01月26日
油耗：7.2L行驶：245公里购车价：14.88万
发表于：2017年01月22日
油耗：5.8L行驶：3800公里购车价：8.43万
发表于：2017年01月22日
油耗：10.0L行驶：3000公里购车价：6.00万
发表于：2017年01月22日
油耗：7.0L行驶：600公里购车价：5.49万
发表于：2017年01月21日
油耗：4.5L行驶：750公里购车价：4.98万
发表于：2017年01月25日
油耗：9.0L行驶：624公里购车价：7.38万
发表于：2017年01月25日
油耗：7.3L行驶：2000公里购车价：18.98万
发表于：2017年01月25日
油耗：6.7L行驶：1500公里购车价：9.90万
发表于：2017年01月25日
油耗：5.6L行驶：1650公里购车价：5.71万
发表于：2017年01月26日
油耗：10.6L行驶：2847公里购车价：22.88万
发表于：2017年01月26日
油耗：9.0L行驶：6250公里购车价：16.49万
发表于：2017年01月25日
油耗：8.0L行驶：260公里购车价：32.00万
发表于：2017年01月25日
油耗：9.0L行驶：5800公里购车价：22.58万
发表于：2017年01月26日
油耗：10.8L行驶：10058公里购车价：36.08万
发表于：2017年01月26日
油耗：9.0L行驶：1800公里购车价：10.19万
发表于：2017年01月26日
油耗：7.2L行驶：245公里购车价：14.88万
发表于：2017年01月26日
油耗：8.5L行驶：1500公里购车价：8.38万
上面没有临沂市莒南县易捷4s店，电话05397912331，全款购车，发票，保险单当时给的，合格证迟迟不下来！没有过分的要求，其中的过程也是苍白的！不让伤心了，不会来投诉的，保险单一个月了还没生效，没拿到合格证，没挂到临牌，我只要拿回自己的合格证！！！,
1月25日 山东省-临沂市 0
我驾驶一台2013款 指南者2.4运动版，汽车在今年一月初出现点火闪电警报灯亮，怠速锁死1500转，速度锁死30km/h的情况，重点几次火后正常。之后又出现三四次这种情况。2017年1月15号，里程28125时，去北京南四环花乡的中进道达4S店检修，被告知节气门污损需要更换。后更换节气门花费2050元。 之后回顾保养记录，我发现2016年3月19日，里程20701时，在同一4S店做保养时，已经应店方建议专门做了节气门清洗，况且节气门属于汽车全寿命部件，在短短十个月时间，清洗后行驶8000公里，总里程28000公里就损坏，我认为不合理。 后多方查询，发现指南者节气门损坏发生率极高，同时，也有信息指出，使用化油剂清洗剂清洗节气门可能是导致节气门非正常保废的原因（化清剂对节气门的损害摘录在后）。而去年3月19日的保养中，中进道达恰恰使用了化清剂，而不是节气门清洗剂，对我车辆的节气门进行了清洗（保存有保养回单备查）。 另一方面，积碳应该是污损节气门的主要原因，观察我车辆拆除下来的旧节气门，并没有积碳痕迹，但是有黏附的油污，也与引文中对化清剂损害节气门的情况吻合。而且，我看到阀体是金属制品， 也是可以分解维修的，沾染了油污，无非是清洗所费工夫多少的问题，4S店给出更换整个机件的意见，过于草率，视客户利益如无物。 以上，使我增加了4S店对我车辆节气门所做出的，不可清洗必须更换的判断的正确性，以及给出如此诊断的背后驱动，产生严重怀疑。 我在1月16号去中进道达沟通上述情况，主张由于4S店不当处置使我的汽车机件损坏，要求赔偿。店面接待信经理与其技术负责人沟通后，向我反馈“店面维修符合操作流程，不存在错误”，与店面的沟通没有产生实质性的结果。 由于指南者节气门故障属于多发问题，对我，对广大车友都都造成时间、精力、经济上的损失，而业界对节气门清洗剂选型又明显存在不同的看法与做法，我希望能有第三方专家对我汽车的案例加以研判，为车友解惑，规范4S店经营行为。,
1月24日 北京市 0
博世电机刚过三年，就开始间歇报警。后来拆开一开，原以为是电刷磨短了。谁知道是铜电刷，一点没损坏。而是铜电刷把轴承磨坏了。只有整体换！！！,
1月23日 安徽省-芜湖市 3
轮眉与车轮缝隙不一样大，导致左右高度不一，图为左右后轮，左边一个手机放不进去，右边放进去居然还富裕了，前轮也是如此。做工如此粗糙，4s也没办法解决。说就这样质量。, , 5p68, ij5n
1月23日 北京市 1