详情活动时间：2016年12月31日-2017年3月13日
详情活动时间：2017年1月13日-2月15日
虽说现在已经进入2017年，但中国汽车拉力锦标赛（CRC）2016赛季却尚未结束。1月14-16日，CRC2016赛季第四站比赛在吉林长春市进行了激烈征战。本次长春站赛事全程约656公里，其中比赛赛段约138公里，全部比赛路段均为冰雪路面，冰雪赛道经过赛车数百...
锐车评 01月16日 22:23 139 0
春运回家最强攻略1.反复检查身份证等证件是否随身携带；2.正确打包你的行李，尽量少带一些不必要的物品；3.你的闹钟要调好，别误点；4.有可能的话，穿宽松舒适点的鞋子；5.全心全意只想回家的你，对待春运请付出双倍的耐心；6.能带个小马扎就带上吧，自己用不着还可以...
东风标致 01月16日 22:03 121 0
有人说，周一最可怕的不是上班，而是被堵在上班的路上……你走，或者不走，路就在那里，不增不减，你停或是不停，油耗就在那里，只多不少。逢“堵”必输的魔咒如何才能打破？让TA教你怎么做~1、Blue-i车载互联系统工欲善其事，必先利其器。在出门时打开Blue-i车载...
东风标致 01月16日 22:00 100 0
关键词：低中高配，奥迪A4L，车主文字|1366字，建议精读3分钟视频|14'45''厂家推出一款新车型，通常会按照动力水平的高低、装备的丰富程度等把它细分为N个配置车型，把价格区间拉开，以此来吸引不同预算和不同需求的消费者。“大多人买车的时候通常会纠结一个问...
名车志Daily-官方 01月16日 21:41 205 0
2016年广州车展期间，上汽集团名爵汽车首发了专为年轻人设计的紧凑型SUV名爵ZS，名爵汽车将名爵ZS定位为“年轻人首款互联网SUV”。这个定位，传承了其“同胞兄弟”荣威RX5“全球首款量产的互联网SUV”的定位。由于RX5的月销已经超过2.5万辆，因此，尽管...
华山论剑 01月16日 21:27 985 0
尽管去年底闹得沸沸扬扬的上汽奥迪事件，最终以奥迪AG统一暂停与上汽集团关于销售和网络的谈判谢幕。但这个事件仅仅只是画了个逗号，如何确实保证和提升一汽-大众奥迪及其经销商的利益，依然是整个事件的关键所在。1月16日，中国第一汽车集团公司（以下简称中国一汽）与奥迪...
华山论剑 01月16日 21:21 882 1
[搜狐汽车新车]宝马M760LixDrive于1月16日晚间正式上市，新车定位为宝马7系家族旗舰，并提供卓越风格设计套件、M运动设计套件两种不同版本供消费者选择（两版本售价相同）。M760LixDrive配备一系列空气动力学设计，动力部分搭载6.6LV12双涡...
车先知 01月16日 20:51 20898 3
原文链接：http://geekcar.com/archives/58122微信号：GeekCar今天凌晨你还在睡觉时，美国发生了一件大新闻，这次「倒霉」的是菲亚特克莱斯勒（以下简称FCA）。EPA（美国国家环境保护局）发布了一份处罚告知文件，宣布FCA旗下的...
GeekCar 01月16日 18:13 5142 0
此前，东风悦达起亚KX7在此前的广州车展上首发亮相，定位于中型SUV。根据最新消息，东风悦达起亚KX7预计将于2017年3月17日正式上市，该车基于老款索兰托平台进行打造，并提供5座和7座可选。外观方面，起亚KX7采用了虎啸式家族前脸造型，其中前进气格栅采用网...
车先知 01月16日 17:37 3450 1
标志4008这款名字有点像全国免费电话开头的车，身世有一点点复杂，所以先来介绍一下这车是怎么来的。4008对于中国消费者来说是个相对陌生的车系，相比3008来说，老款4008的市场保有率非常非常低。由于几年前PSA集团与三菱有合作关系，所以老款4008和雪铁龙...
车辙 01月16日 17:00 4411 0
俗话说，“三九四九冰上走”，作为一年之中最冷的时期，能在室外坚持超过半小时的朋友都是战士。你会在冻到怀疑人生时猛然惊醒：原来有辆车是件这么幸福的事情！这么想来，出门在外不仅要给自己裹上层层冬装，也要照顾下在严寒中给自己带来温暖的“爱车，”这份冬季行车小提示，赶...
北汽绅宝 01月16日 21:14 503 0
五菱宏光一贯以便宜、皮实耐用，服务网点多出名，不得不服。下面要介绍的长安欧偌，厂商指导价在3。59-5.59万之间，最低价比五菱宏光还要便宜5900元。整车尺寸4360×1685×1820mm，轴距2750mm，比神车长30mm.3年或...
买车顾问 01月16日 20:30 1400 0
想买七座SUV，有哪些选择？丰田汉兰达、路虎发现神行、福特锐界、别克昂科威、奥迪Q5、比亚迪S7、众泰T600、路虎发现神行、比亚迪唐、哈弗H7、东风风光580、凯迪拉克XT5等。今天我们要推荐的是自主品牌中东风风光580，7年或15万公里质保，价格也比较实在...
买车顾问 01月16日 20:28 911 0
新能源汽车公司NanoFlowcellAG，在2015年日内瓦车展推出的车型QUANTF量产车型。在车展上可谓出尽了风头。该公司所在国家列支敦士登，面积160平方公里，只有4万人口，小到在地图上你都找不到。QUANTF红色和大胆的车身线条让人热血沸腾，同时很大...
买车顾问 01月16日 20:27 595 0
在开篇之前，我得先来聊聊林肯这个品牌。这个以美国第十六届总统亚拉伯罕，林肯的姓氏命名的品牌，在美国汽车工业上绝对算得上是一个标杆性的品牌。作为福特旗下的豪华车型，相信大家可能经常美国大片里看到林肯常作为总统、政客、富商或黑道大哥的座驾。2014年11月林肯凭借...
买车顾问 01月16日 20:25 1363 0
很多女性开车时都会将包包放在副驾驶座，根本没有防偷意识，通常是发现包包不在了才惊觉被盗，但是为时已晚。这里告诉大家几个小偷惯用的偷包伎俩，请大家一定仔细识别，提高警惕！故意刮擦法就是故意与车辆发生刮擦，引车主下车。然后趁机偷取车上包包等财物。提醒漏气法就是趁着...
汽车洋葱圈 01月16日 17:48 2290 0
都说“养车先养胎”，汽车轮胎具有承载车辆负荷、保持行驶方向、提供驱动力和制动力、吸收路面传递震动等作用，这对汽车的行车安全至关重要。由于直接与地面接触，因此轮胎经常被磨损、撞击，有效的保养与维护不仅能提高轮胎的寿命，而且能有效保护驾驶员的生命安全。如何保养与维...
陆风汽车 01月16日 16:22 1158 0
【搜狐汽车/文，阿川说车】“北国风光，千里冰封，万里雪飘”，在北方，冬季行车安全至关重要，由于路面结冰或是积雪，造成轮胎摩擦系数降低，车辆很容易出现侧滑或失控现象。很多车主把这一切都归咎于车辆的性能问题，真的是这样吗？其实不然，在冰雪路面行驶最重要的就是防滑，...
阿川说车 01月16日 15:50 2550 0
好多朋友都想要赶在年前买辆车，因为他们大都有个想要开车回老家的心。那么年前准备开车回家的车主，下面这些事情你们真的应该了解一下。提前规划好行车路线在出发之前，规划好回家的行车路线，主要有以下两点好处：一是避免路途中走错路，浪费时间和精力；二是尽量有效地避开堵车...
车评家 01月16日 15:28 2949 0
就快到农历新年了，身处广州的许多人盘算着如何自驾回老家过年，走什么路线之余，还会考虑几个小时甚至十几个小时的路上关于各种小电器补充电量的问题，如车载手机充电器、行车记录仪、车内空气净化器、车载MP3、车载充气泵、车载吸尘器等等。这个时候就会想到12V点烟器了，...
汽车商报 01月16日 14:56 1942 0
毫无疑问，最近刷屏汽车圈的头号热点不是北美消费电子展（CES2017），也不是2017北美车展，而是一份高德地图依据《2016年度中国主要城市交通分析报告》绘制出来的“车主行为画像”。据说借助用户交通出行大数据的力量，综合分析不同品牌、不同价位车主们的日常驾驶...
路由社roadbook 01月16日 17:45 1256 0
当初，丰田雷克萨斯打了一个红酒杯搞车震、弥久不倒的广告，打响牌子，成功高端化。现今，国内某厂家电动汽车战番邦，加速干过特斯拉，但很快被爆料“看起来快得过特斯拉，开起来抖得像拖拉机”，高端化之前先把柴捂干可好？...
车界微视 01月16日 17:21 5871 0
唐华：汽车观察家百人论坛副理事长，汽车通讯社创始人资深汽车媒体人，武汉大学新闻学院硕士研究生毕业。2001年开始报道汽车行业，曾经担任过新闻晨报汽车周刊主编。2014年加盟一猫汽车网，是网站的联合创始人，担任首席运营官。2016年创业，开办有“买车大师”及“汽...
汽车观察家 01月16日 17:01 330 0
去年入冬以来，北京及华北地区大部再度遭受史上最严重的雾霾围城，超过百万平方公里的国土沦陷在雾霾之中。而在生态环境严重恶化的现实下，不管真正的原因是什么，汽车已经成为首当其冲的背锅者。以北京为例，行政性的限购早已实施多年，重度雾霾天气单双号限行的临时性管控措施，...
高氏观市 01月16日 16:35 3130 0
汉兰达作为中大型SUV佼佼者诞生十五年来一直被各路竞争对手视作“头号假想敌”然而身经百战的汉兰达这回又迎来了一个特别的对手这个对手可是一言不合就上天的狠角色汇集各种新时代高科技的无人机也许许多人都认为“能飞的毕竟高大上”汉兰达凭什么敢和无人机并驾齐驱？所以这是...
广汽丰田 01月16日 15:19 3775 0
都说“人这一生走的最长的路叫套路，车这一路打的最臭的牌叫套牌”，这话说的一点也不假。这年头二手车市场虽然混乱不堪，但只要眼够精，心够明，哪怕是事故车、改装车、或者泡水车都还有迹可循，唯独这套牌车不按套路出牌，让人防不胜防。出现这种状况主要是因为现在的人们在购买...
公平价二手车估值 01月16日 16:52 1040 0
保时捷911是跑车圈里的大腕，豪门的身份，经典的形象，彪悍的性能以及赛场上传奇般的辉煌战绩，都让喜欢跑车的消费者爱不释手！今天海阔试车为您介绍的就是911家族的卡雷拉S能够拥有优雅的身姿对于性能彪悍的跑车来说也是不容易，流畅而经典的外形是911大家族的传统特质...
车鉴定 01月16日 15:06 1566 0
白羊座（3月21日~4月19日）白羊座的二手车商，敢做敢为，出手大方，请客吃饭，必须安排的是有场面的局，吃好喝好玩好。收车的时候，付钱绝对是干脆爽快，绝不拖泥带水。抗风险能力极好，就喜欢收一些冷门的车，别人越是拿不准的车，白羊座看一眼，认准了就必须拿下，绝不手...
潘潘有话说 01月16日 10:35 1212 2
中国二手车自媒体联盟成员（转载请注明出处）导读上期，我们聊了二手车商销售部的业绩提成激励！后台收到很多车商来询问具体如何操作！由于公众号无法及时回复，有需咨询的最好加我微信！下面我们来聊下国内二手车商，都用了哪些高招来激励收购部的？收购部，对于二手车商来说，是...
车客阿亮 01月15日 10:10 271 2
中国二手车自媒体联盟成员（转载请注明出处）导读年底了，今年你的销售团队业绩怎么样？二手车商的两大核心部门，收购部和销售部，这两部门员工的业绩激励一直是老板们重点考虑的事情！绩效激励，用的好，可以推进员工的工作，用的不好，可能会起到反作用！对于销售团队的业绩考核...
车客阿亮 01月14日 11:10 135 2
发表于：2017年01月11日
油耗：9.2L行驶：1500公里购车价：28.00万
发表于：2017年01月11日
油耗：9.8L行驶：4228公里购车价：10.00万
发表于：2017年01月11日
油耗：---行驶：---购车价：5.60万
发表于：2017年01月11日
油耗：10.3L行驶：16057公里购车价：24.88万
发表于：2017年01月11日
油耗：9.2L行驶：1500公里购车价：28.00万
发表于：2017年01月09日
油耗：6.0L行驶：550公里购车价：8.08万
发表于：2017年01月07日
油耗：6.7L行驶：29860公里购车价：5.80万
发表于：2017年01月04日
油耗：7.2L行驶：18210公里购车价：9.50万
发表于：2017年01月11日
油耗：9.8L行驶：4228公里购车价：10.00万
发表于：2017年01月10日
油耗：5.8L行驶：2300公里购车价：9.10万
发表于：2017年01月10日
油耗：8.6L行驶：1266公里购车价：8.78万
发表于：2017年01月10日
油耗：6.2L行驶：1200公里购车价：6.38万
发表于：2017年01月11日
油耗：10.3L行驶：16057公里购车价：24.88万
发表于：2017年01月10日
油耗：7.2L行驶：12780公里购车价：12.48万
发表于：2017年01月09日
油耗：7.8L行驶：1300公里购车价：22.50万
发表于：2017年01月09日
油耗：9.6L行驶：4120公里购车价：24.69万
发表于：2017年01月11日
油耗：---行驶：---购车价：5.60万
发表于：2017年01月11日
油耗：11.5L行驶：200公里购车价：20.87万
发表于：2017年01月11日
油耗：---行驶：---购车价：6.00万
发表于：2017年01月10日
油耗：10.8L行驶：3250公里购车价：6.98万
2015年3月在海南海口名爵4S店够买了一辆2014款1.5L自动精英版，从购车至今，油耗一直居高不下，平均油耗维持在12.5左右，挂倒车档时，能够明显听到异响。针对这些问题，多次联系售后维护，始终没有检测出来，维修期间火花塞进行过更换，每次检修，只是连接电脑说没有故障，如今购车快两年了，这样的油耗，太吓人了，售后工作人员也没有给相应的解决方案！,
1月13日 海南省-海口市 2
汽车质量问题: 购车不到一年，水泵漏水，12000公里一次，32000公里一次，62000公里一次，2015年10月份92000一次，去年3月7日97000水泵再次漏水，这是欺诈销售，出厂前车量存在严重质量问题，多次向产家反应未能根本解决。 五年内更换五个水泵，2016年4月13日终于等来厂方技术人员下来做技术鉴定，鉴定结果是~水泵本身没有质量问题，是由于进气直管或回油管长期漏油导致水泵腐蚀，在发动机高温的情况下，导致水泵破裂！ 经协商按此方案维修 ，到 2017年1月6日行驶6000公里，汽车水泵再次破裂，这足以说明当时的检测结果和维修方案纯属骗局！也说明此车水泵问题已无修好的可能，因此我强烈要求厂家更换发动机，一并赔偿这五年来给我造成无法挽回的经济损失。 在此维修期间不但给我生活，工作，出行，造成诸多不便，还有经济损，为此我要求厂方店提供(自动档)代步车，或出行路费补偿(300元/天)。,
1月13日 山西省-太原市 6
2016年12月29日在辽宁京源鸿业汽车销售服务有限责任公司全款购买北京现代朗动轿车，购车时销售人员以年底不能交税为由，定于2017年1月10日只前上牌。并在合同上明确注明。2017年1月9日下午，销售人员告知我由于年底流动资金慢，合格证还没有，明天不能提车。,
1月12日 辽宁省-沈阳市 2
这个噪音刚买的时候没有，跑到4000多的时候就一下出来的，有嘎嘎声。,
1月12日 河北省-衡水市 1