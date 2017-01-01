今天教授破天荒给你说个故事大家好，我是今天的猪脚张三炮我是这个世界上最牛逼的搬砖工另外我的副业是一名网红经过这几年的不懈努力我终于攒够钱买车了！我叫老王，住在三炮隔壁我是它最好的朋友对于上知天文下知地理的我来说大炮买车毫无疑问地找我了为了彰显大炮网红特别的身份...

玩车教授 12月31日 17:30 21575 0