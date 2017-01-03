详情活动时间：2016年12月31日-2017年3月13日
详情活动时间：2017年1月13日-2月15日
在以前，人们对于概念车，只是看看而已，并不会提起多大的兴趣，毕竟在那个年代，买车基本还是追求实用性，既算是一般的豪车，在设计上也很难非常的出彩，所以概念车仅仅是展示设计师对于未来的展望和想象，对于实际的意义并不是很大，而到了现在，概念车的存在越来越有意义，比如...
球叔教你买车 02月01日 23:02 126 0
选择合资中型车，一直以来都是两种风格和取向比较受欢迎，一个则是想帕萨特、迈腾、雅阁、凯美瑞、天籁这种成熟、稳重、中庸、耐看的设计风格，他们较为适合那种年龄层次偏大，喜欢这种偏向商务风格的车型的用户，而另一种则是大胆的年轻时尚风格，像CC、阿特兹、思铂睿、K5、...
球叔教你买车 02月01日 22:58 3084 0
德系，不仅在总体销量上霸占着市场绝对主流的位置，而且在各个细分市场也基本都处于王者地位，譬如紧凑型轿车市场，朗逸总销量是绝对的王者，宝来、捷达、桑塔纳、高尔夫等车型也都紧随其后，而在中型车市场，帕萨特和迈腾也都占都处于销量巅峰的位置，其实迈腾能有这种表现丝毫不...
球叔教你买车 02月01日 22:53 996 0
在豪华品牌中，国内有一个严重水土不服的品牌，它在美国其实是表现非常出色的品牌，无论是口碑还是销量都大受山姆大叔的好评，然而信心满满的它，以为在中国也能非常的顺风顺水，毕竟他同门的普通品牌已经在国内打下了非常良好的根基，然而就是这种自信心爆棚，让它高估了自己，低...
球叔教你买车 02月01日 22:47 218 0
在这个时候，相信即使你还在上班，但早已归心似箭了，基本都不会在工作状态，而是赶紧盼着下了班置办年货和规划回家过年，而如果你的老家并不是在大城市而是在三四线小城市甚至是城乡结合部或者农村的话，其实非常能够体验到过年的这种繁忙和疲惫，尤其是在交通方面，堵车成了家常...
球叔教你买车 02月01日 22:40 3400 0
[搜狐汽车新车]此前，阿斯顿·马丁全新VanquishS已经在2016洛杉矶车展发布，相隔三个多月后，阿斯顿·马丁将在2017日内瓦车展发布敞篷版的VanquishSVolante。相比普通版的Vanquish，VanquishS在...
车先知 02月01日 19:39 4056 0
据悉，奥迪新一代A5/S5家族全系车型或将在2017年内引进国内市场，包括A5/S5Coupe(双门版)、A5/S5Sportback(五门版)、A5/S5Cabriolet(敞篷版)。此外，新车有望在2017上海车展亮相......
车先知 02月01日 19:31 13022 4
[搜狐汽车新车]日前，海外媒体曝光了一组现代新一代Veloster飞思车型的谍照，新车预计在2018年正式发布。现代飞思于2011年发布，目前已经到了换代的时间了，从测试车来看，新车延续了老款的整体造型，标识性的设计依然保留，依然是主驾一侧采用一个车门，而副驾...
车先知 02月01日 19:10 5178 0
劳斯莱斯日前发布了最后一辆幻影Ⅶ（第七代车型）的官图。随着该车的发布，幻影Ⅶ长达13年的生命周期也将告一段落。最后一辆幻影Ⅶ是一辆EWB（长轴距版）车型，其采用了蓝丝绒色涂装和远洋渡轮主题的内饰风格，而车主则是一位劳斯莱斯车型的资深收藏家......
车先知 02月01日 19:02 8687 0
据英国汽车生产商与经销商协会（SocietyofMotorManufacturersandTraders，简称SMMT）今天公布的最新数据显示，2016年，英国汽车产量创下了17年来的新高。英国15家汽车制造商去年的总产量达1,722,698辆，较2015年增长8.5%，达到自1999年以来的最高水平。
汽车咖啡馆 02月01日 13:25 6032 1
作为合资紧凑型SUV中的一员老将，同时也是国内城市SUV的元老之一，本田CR-V有着辉煌的过去。然而，在SUV市场火热的当下，现款CR-V在同级车型中已经失去了竞争力。面对此种情况，东风本田将在今年把已经在海外发布的最新一代CR-V车型引入国产，上市时间预计为...
精准购车 02月01日 22:10 5933 0
小型车市场作为年轻人的“专属”细分市场，近年来的规模和体量日趋增长。而在日系品牌中，小型车市场一直是丰田（致炫、威驰）和本田（飞度）的天下，作为三大品牌之一的日产（玛驰）却一直表现不佳。2016年的巴黎车展上，日产全新一代玛驰（国外名为Micra）正式亮相，同...
精准购车 02月01日 21:49 2749 0
前阵子，“女司机开400万的宾利下停车场，下车刷卡时车子溜下坡撞破墙，女司机滚落在地”的新闻引发关注，据说当时车上还有老人小孩，幸好所有人员均无大碍。不少网友纷纷发表评论说“这时候如果有自动驻车（AutoHold）功能就不会撞了！”是的，其实那辆宾利飞驰也配备...
有车以后 02月01日 14:04 63686 3
又到了过年的时候，虽然绝大部分人都已经在放假，但···是什么支持教授春节期间依然坚持工作？说笑归说笑，接下来进入正题。我们都可以给自己过去的一年做个总结，争取来年变得更好。出于职业习惯，叫兽今天总结了下2016年的车市...
玩车教授 02月01日 14:04 65031 2
SUV和越野车，可能很多人都傻傻分不清楚，以至于用越野车的标准来衡量一辆SUV的好坏，其实这样的做法是错误的。这不，老K就开着他的汉兰达遇到了键盘车神的调侃，想看教授怎么帮他反击？去片.........
玩车教授 02月01日 13:58 1724 0
如果你在长途自驾游的途中想要休息但觉得酒店太贵，或者是穷游党单纯想省些房钱，那么你肯定经历过“以天为盖车为床”的夜晚。无论你是在游玩的旅途中还是在人生的旅途中暂无容身之处，能在车里睡个好觉都是必备的生存技能。说起车内睡觉，恐怕很多车主都有这样的经历，也许在等人...
汽车大师 02月01日 15:23 56739 0
@飞天猪：砖叔你好，你来说说定速巡航这种懒人装置是不是很不安全？我有两次在高速公里上使用这玩意，本来想减速踩刹车的，结果差点往油门上踩，还好我反应及时没踩错，也还好不是紧急情况，后来想想都后背发凉，从此，我就再也不用这玩意了。@砖叔：的确，这功能会多少存在像你...
有车以后 02月01日 14:17 30729 2
踩刹车的常见误区【脚跟不离地】这个动作看起来不错啊，优雅从容！额......你以为是跳舞吗？这样踩刹车一方面刹车力度可能不够，另一方面还容易把油门当刹车！啊哦！好像是哦！【左脚刹车】这个姿势我没做过，但貌似挺合理啊！怎讲？右脚负责油门、左脚负责刹车，分工合理、...
有车以后 02月01日 14:08 95499 7
时光荏苒，白驹过隙。眨眼间，又一年的农历新年来临。自驾游、走访亲友、异地办事等需用车的节目比比皆是。（海外阿特兹旅行版）那部分尚未买车而又有用车需求的朋友开始搜索身边有车的亲朋好友，逐一筛选，找准时机开口要车。如果你正好有车闲置，那么借车的魔爪很可能就要伸向你...
玩车教授 02月01日 14:01 15548 2
2016款进口Jeep大切诺基在国内上市才刚刚不久，而在其出生地美国，2017款Jeep大切诺基也已经发布。新车型包括偏重越野能力的TRAILHAWK与高性能版SRT版（TRAILHAWK将引入国内），不出意料这将是大切诺基换代前的最后一次改款。外观变化不大，...
狐che 02月01日 13:40 5849 0
正月初五接财神学习财神的布施精神与博大的胸怀最终你会发现财富的获得并非来源于祈求而是来源于布施：眼施，心施，微笑施付出，善行，慈爱，热情拜财神让你有一颗布施的心与永久的善良小编温馨提示举杯邀明月喝酒不开车...
陆风汽车 02月01日 18:39 3224 1
正月初五“破五”迎新！东风标致4008满载新春期盼祝您鸡年大吉新年更有新境界外观别出新意东风标致4008采用标致全球新一代设计风格，点阵式进气格栅搭配站立狮标，独到造型带来扑面而来的动感气息。打破常规的悬浮式黑钻车顶，营造360°环绕开阔的视觉享受，让...
东风标致 02月01日 10:55 3072 0
小伙伴们大家好~过年这几天都吃high了吧，开心之余注意肠胃啊；出去放炮、放花，咱还得注意安全；北方的小伙伴们要多穿衣服，可别冻着。瞧瞧~~葱哥为了你们操碎了心~不过，话说回来，如果现在还在关注葱哥的，那同样是真爱啦~么么哒~咱们先回顾一下上周年根儿都上了哪些...
汽车洋葱圈 02月01日 00:07 8304 0
“又是一年新春至，朋友圈里有人晒家人，有人秀恩爱，翻翻我的，怀疑自己打开了假的朋友圈！吃货这种属性，难道是可以遗传的么？”大舅新年祝大家胃口倍儿好，吃嘛嘛香！55分钟前大姐，妈妈，舅妈轩:这个图！！叔叔新的一年，祝大家：吃下健康，咀嚼财富；吞下幸运，消化快乐；...
东风标致 01月31日 13:33 7258 0
春节大假再凑上几天倒休和年假，足够来个说走就走的长途自驾游了！所以今天海阔试车就和您聊聊长途自驾游的故事！首先就是打算去高原的朋友，去这种地方首先要提前吃点红景天或是高原康之类的，提前吃的做法比较稳妥。当然，您觉得自己从未高反也可自行决定，如果从没上过高原那就...
海阔试车 01月29日 21:41 26285 1
有时候不懂车的销售是反而一个“好销售”，正因如此，他们卖二手车更有底气，成交率更高，我见过不少销售（女性居多）甚至没有驾照，但是车一样卖得很棒，因为他们先被自已的“自信”给洗脑了。接下来的案例和套路，就可以知道这个二手车销售员口中的“精品车”底气有多足！不久前...
二手车评估师汪涛 01月31日 20:19 22523 0
近日，小编在上网的时候看到了这样一个新闻，一位在广东打工的80后青年在历经24小时的周转之后回到位于湖南湖南省湘西花垣县溜豆村的老家，当他沿着村道走着走着，转过路角忽然发现，3岁的儿子已在路口等着自己回来。男主的父母都已60多岁，妻子两年前离婚走了，留给他一个...
买车大师 01月26日 11:02 9942 2
汽车工业发展至今，诞生了很多的大规模的汽配城。有一个号称国内最神奇的汽配城—广州陈田，之所以神奇，是因为其汇集了全国最多的拆车件。据说逛过的人，都觉得特别震撼。任何事故车问题车没有找不到配件的。这里聚集着上千家的拆车件商户，门市面积普遍在20~30平方米左右。
车坛囧说 01月24日 15:17 1082 0
该8万修的车只花1万修完了什么样？一辆当年销量逆天的雅阁七代顶配，在遭遇大事故后，这位车主出于种种原因竟然只花了1万元修完，猛一看也看不出多少痕迹，乍一开还能正常行驶，但是白送你真的敢开上马路么？跟随二手车达人白老师，彻彻底底的解刨一次，毕竟用电钻随便钻车的机...
VcaR车业 01月23日 12:31 1145 2
据汽车流通协会消息，2016年全国二手车交易量预计1030万辆，2016年二手车交易终破千万大关。1000万是道砍，行业已经期待多年。过了这道坎，二手车行业的春天也就不远了。大家都知道，阻碍二手车行业发展最大问题是信息不对称和诚信问题。作为消费者的你总会提心吊...
公平价二手车估值 01月22日 10:03 3161 2
发表于：2017年02月01日
油耗：6.8L行驶：2524公里购车价：13.49万
发表于：2017年02月01日
油耗：8.0L行驶：9500公里购车价：10.30万
发表于：2017年02月01日
油耗：7.5L行驶：2800公里购车价：10.88万
发表于：2017年02月01日
油耗：8.5L行驶：2000公里购车价：15.00万
发表于：2017年01月31日
油耗：10.0L行驶：2000公里购车价：36.00万
发表于：2017年01月22日
油耗：5.8L行驶：3800公里购车价：8.43万
发表于：2017年01月22日
油耗：10.0L行驶：3000公里购车价：6.00万
发表于：2017年01月22日
油耗：7.0L行驶：600公里购车价：5.49万
发表于：2017年02月01日
油耗：6.8L行驶：2524公里购车价：13.49万
发表于：2017年02月01日
油耗：7.5L行驶：2800公里购车价：10.88万
发表于：2017年02月01日
油耗：9.0L行驶：327公里购车价：9.49万
发表于：2017年01月31日
油耗：8.5L行驶：3000公里购车价：21.70万
发表于：2017年02月01日
油耗：8.4L行驶：6500公里购车价：26.88万
发表于：2017年01月31日
油耗：26.0L行驶：328公里购车价：18.88万
发表于：2017年01月29日
油耗：7.3L行驶：25000公里购车价：16.30万
发表于：2017年01月29日
油耗：9.1L行驶：1300公里购车价：21.00万
发表于：2017年02月01日
油耗：8.0L行驶：9500公里购车价：10.30万
发表于：2017年02月01日
油耗：15.0L行驶：23000公里购车价：48.50万
发表于：2017年01月31日
油耗：9.3L行驶：3300公里购车价：21.00万
发表于：2017年01月30日
油耗：6.7L行驶：12500公里购车价：14.68万
上面没有临沂市莒南县易捷4s店，电话05397912331，全款购车，发票，保险单当时给的，合格证迟迟不下来！没有过分的要求，其中的过程也是苍白的！不让伤心了，不会来投诉的，保险单一个月了还没生效，没拿到合格证，没挂到临牌，我只要拿回自己的合格证！！！,
1月25日 山东省-临沂市 4
我驾驶一台2013款 指南者2.4运动版，汽车在今年一月初出现点火闪电警报灯亮，怠速锁死1500转，速度锁死30km/h的情况，重点几次火后正常。之后又出现三四次这种情况。2017年1月15号，里程28125时，去北京南四环花乡的中进道达4S店检修，被告知节气门污损需要更换。后更换节气门花费2050元。 之后回顾保养记录，我发现2016年3月19日，里程20701时，在同一4S店做保养时，已经应店方建议专门做了节气门清洗，况且节气门属于汽车全寿命部件，在短短十个月时间，清洗后行驶8000公里，总里程28000公里就损坏，我认为不合理。 后多方查询，发现指南者节气门损坏发生率极高，同时，也有信息指出，使用化油剂清洗剂清洗节气门可能是导致节气门非正常保废的原因（化清剂对节气门的损害摘录在后）。而去年3月19日的保养中，中进道达恰恰使用了化清剂，而不是节气门清洗剂，对我车辆的节气门进行了清洗（保存有保养回单备查）。 另一方面，积碳应该是污损节气门的主要原因，观察我车辆拆除下来的旧节气门，并没有积碳痕迹，但是有黏附的油污，也与引文中对化清剂损害节气门的情况吻合。而且，我看到阀体是金属制品， 也是可以分解维修的，沾染了油污，无非是清洗所费工夫多少的问题，4S店给出更换整个机件的意见，过于草率，视客户利益如无物。 以上，使我增加了4S店对我车辆节气门所做出的，不可清洗必须更换的判断的正确性，以及给出如此诊断的背后驱动，产生严重怀疑。 我在1月16号去中进道达沟通上述情况，主张由于4S店不当处置使我的汽车机件损坏，要求赔偿。店面接待信经理与其技术负责人沟通后，向我反馈“店面维修符合操作流程，不存在错误”，与店面的沟通没有产生实质性的结果。 由于指南者节气门故障属于多发问题，对我，对广大车友都都造成时间、精力、经济上的损失，而业界对节气门清洗剂选型又明显存在不同的看法与做法，我希望能有第三方专家对我汽车的案例加以研判，为车友解惑，规范4S店经营行为。,
1月24日 北京市 5
博世电机刚过三年，就开始间歇报警。后来拆开一开，原以为是电刷磨短了。谁知道是铜电刷，一点没损坏。而是铜电刷把轴承磨坏了。只有整体换！！！,
1月23日 安徽省-芜湖市 6
轮眉与车轮缝隙不一样大，导致左右高度不一，图为左右后轮，左边一个手机放不进去，右边放进去居然还富裕了，前轮也是如此。做工如此粗糙，4s也没办法解决。说就这样质量。, , 5p68, ij5n
1月23日 北京市 6