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            • 经销商亏损巨大 劈腿上汽只因被一汽玩坏
              经销商亏损巨大 劈腿上汽只因被一汽玩坏

              来自奥迪经销大会的数据显示，目前奥迪经销商数量为459家，明年将超过500家。根据奥迪的规划，到2020年销售达到100万辆，届时经销商数量达到600家。如今销量只有60万辆，这意味着有大约1/3的经销商投资属于为未来铺路。目前，开店3年以内的经销商几乎全部亏损...

              大陈侃车  01月22日 09:00  112  0

            • 升级的不仅仅是动力 试驾长安CX70T
              升级的不仅仅是动力 试驾长安CX70T

              [搜狐汽车试驾]今天我们为大家带来的是长安CX70T的试驾，这是一款售价8.99-10.99万元的7座SUV车型，主要的卖点除了大7座空间以及SUV的通过性外本次试驾我们还将重点体验他新最新升级的1.5T涡轮增压动力和来自日本爱信的6AT变速箱。长安CX70T...

              Top Test  01月22日 07:16  10744  2

            • 小剐蹭两司机打斗酿命案 起因竟是因为这点小事
              小剐蹭两司机打斗酿命案 起因竟是因为这点小事

              【搜狐汽车真相实验室】2017年1月13日上午，发生在大连的一起轻微交通事故，却因司机的不冷静造成两司机大打出手，其中一人命丧黄泉。这起事件究竟起因如何呢？结果令人深思。事件回放，事发当天，一辆奥迪车与一辆日产车在相向而行时，两车外后视镜发生剐蹭。本来很小的事...

              真相实验室  01月22日 06:00  4120  4

            • 你想知道的都在这 春节自驾回家过年必备攻略
              你想知道的都在这 春节自驾回家过年必备攻略

              现在的有车族越来越多，再加上春节回家一票难求，因此自驾回家是多数车主的选择，这样做不但可以放松心情，更可以欣赏沿途的风情，美不胜收。而当旅途中，人们往往因为迫不及待地想赶快回家，而忽视了爱车的种种潜在危险因素，如不正确对待，那些血淋淋的惨痛照片就真的离您不远了...

              车無秘  01月22日 00:57  27124  1

            • 特斯拉出事竟不怪自动驾驶？一周最新科技播报
              特斯拉出事竟不怪自动驾驶？一周最新科技播报

              科技大势瞬息万变，并不会因为我们去过年就停下它发展的脚步，说不定等过完年我们就会发现已经恍如隔世！所以趁着这个好光景，远光灯也给大家奉上年前最后一期科技播报，雷得森and乡亲们，女士们还有先生们，Areyouready?...

              远光灯  01月22日 00:15  2113  2

            • 未来汽车大数据报告发布 新能源汽车被人看好
              未来汽车大数据报告发布 新能源汽车被人看好

              新能源汽车是未来汽车发展的必然趋势，然而，发展的过程却一定是艰难而曲折的。伴随着国家补贴的减少，新能源汽车的销量不可避免地要受到一定的冲击。但这正应了那句话，“不经历风雨怎么见彩虹”，只有真正的强者才能得到市场与消费者的认可，脱颖而出。

              高氏观市  01月21日 20:26  5093  0

            • 目标140.5万辆，一汽-大众撸起袖子加油干！
              目标140.5万辆，一汽-大众撸起袖子加油干！

              日前，一汽-大众汽车有限公司商务副总经理、一汽-大众销售有限责任公司总经理董修惠，带领团队与媒体进行了沟通交流，总结2016年的同时，也对2017的目标及策略进行了展望。2016年，一汽-大众大众品牌终端销量累计达131.5万辆，同比增速17.3%，不仅完成了...

              高氏观市  01月21日 20:11  3514  1

            • 2016中国汽车年度盛典：谁是时代前行者
              2016中国汽车年度盛典：谁是时代前行者

              每个时代，都有令人尊敬的前行者。正是由于他们的存在，这个世界多了几分精彩；正是由于他们的努力，这个世界多了几分活力。他们在探索过程中创造的绚丽诗篇，值得人们击节称赞。这可能也正是由凤凰卫视、凤凰网、凤凰都市传媒、一点资讯主办，中国国际贸易促进委员会汽车行业分会...

              高氏观市  01月21日 19:57  5301  1

            • 黑也好、骂也罢，途观L热销没有悬念
              黑也好、骂也罢，途观L热销没有悬念

              在说途观L之前，先聊聊一个真实的大众车主。这位车主是60后，吃着皇粮、工作稳定，他们这个年龄的人没有房子的压力，而且只生有一个小孩，所以生活还算是富足。其实大多有稳定工作的60后日子都过得不错，住着大房子也小有积蓄。这位车主前几年想买车，他就只认大众，其他品牌...

              锐车评  01月21日 19:35  29463  5

            • 2016年车市大丰收，这个品牌销量比丰田、本田还好
              2016年车市大丰收，这个品牌销量比丰田、本田还好

              我们说，中国车市2016年最大的赢家是中国品牌，事实的确如此。从销量和市场份额上看，根据中汽协的统计数据，2016年中国品牌乘用车共实现销量1052.9万辆，同比增长20.5%，市场份额占比达到43.2%，比上年同期提高2个百分点。那中国品牌们表现如何呢？从品...

              李特儿  01月21日 16:17  18433  4

            • 告别一票难求！最低5万元的SUV分分钟就能开回家
              告别一票难求！最低5万元的SUV分分钟就能开回家

              2017年春节的脚步离我们越来越近，本来大家应该是高高兴兴回家的，可是每年春运的抢票硬是变成一场关乎荣誉的秒杀大战，一票难求依旧是今年春运的“主旋律”。好在随着经济和交通的发展壮大，人们的出行方式不再单一，你可以选择租车，拼车，甚至买辆车。但有些不明真相的朋友...

              玩车教授  01月21日 19:10  199897  0

            • 二十几岁的你，能开上这几款车就算是半个人生赢家
              二十几岁的你，能开上这几款车就算是半个人生赢家

              二十几岁，可以说是男人一生中非常重要的阶段，成家立业都需要在这个节骨眼打好基础，甚至说把它完成。此时，如果有能力买台年轻又能彰显身份的汽车，无论是对你的事业还是爱情，都能起到如虎添翼的作用。你以为年轻人最好的座驾是一些什么保时捷911，GTR，法拉利等，但不是...

              玩车教授  01月21日 18:10  65458  5

            • 便宜又有面子！为啥很多人都没关注这些车？
              便宜又有面子！为啥很多人都没关注这些车？

              说起神车，中国的车迷都只认五菱宏光，像宏光这样的车，文能载人自驾游，武能运货卖西瓜，正是这样文武双全的表现，让宏光这辆车在我们心目中树立了神车的形象。当然，最重要的一点是这辆车售价还不贵，一辆低配的宏光，指导价也就4万出头。

              玩车教授  01月21日 17:30  47028  0

            • 这两款车竟然只卖3万多，性价比太逆天了...
              这两款车竟然只卖3万多，性价比太逆天了...

              之前教授分析过为何中国人偏爱买SUV的情况，得出的结论无非就是SUV车身高，能够开上路肩，空间大，能够乘坐一家大小，安全性可能更高等等，但SUV还有着几个缺点就是风阻大油耗高，操控性舒适度不如轿车。如果你家里已经有一台SUV，而在生活中，老婆也需要开车帮忙接送...

              玩车教授  01月21日 16:55  42497  4

            • 当红炸子鸡”竟是与宾尼法利纳合作的第二款量产车
              当红炸子鸡”竟是与宾尼法利纳合作的第二款量产车

              【搜狐汽车/文，阿川说车】俗话说天下武功，唯快不破！面对竞争日益激烈的国内SUV市场，似乎早已经没有车型可以享受慢热的过程，上市开局的表现，往往就判定了你在这场群雄逐鹿的大战中处于一个什么位置。作为当下小型SUV市场的“当红炸子鸡”，东南DX3深谙此道。上市首...

              阿川说车  01月21日 16:50  514  0

            • 售价44万的GL8，除了Avenir座椅还升级了什么？
              售价44万的GL8，除了Avenir座椅还升级了什么？

              2016搜狐汽车年度车型已经落下帷幕，各细分车型经历专业的评审团队的层层筛选、全面的数据支撑以及极高的网友参与，其重要程度一点不亚于中国电影市场的金鸡百花奖。无独有偶，其中有一个细节，别克GL8上市仅两个月，就摘取了年度最佳MPV。第三代GL8到底升级了哪些地...

              汽车经理人  01月22日 00:03  4290  3

            • 你的车真省油吗？这样看油耗才最准！
              你的车真省油吗？这样看油耗才最准！

              无论是想买车，还是已经有车的小伙伴，听到“油耗”这个词都非常敏感，还有一些小伙伴买了新车，喜欢晒出自己的油耗，在各大汽车论坛都能看到。但大家真的了解这个东西么？油耗都从哪看行车电脑油耗其实大家常挂嘴边的“油耗”指的就是汽车的平均油耗。国内对它的定义说白了就是跑...

              汽车洋葱圈  01月21日 10:28  1480  0

            • 防止汽车生“大病” 这6个小故障一定要重视！
              防止汽车生“大病” 这6个小故障一定要重视！

              油表不准、车窗失灵、车灯进水……千万不要小瞧这些故障，如果在日常用车的过程中，忽视这些看似不大的问题，很有可能引起不必要的麻烦，甚至花更多的“冤枉钱”去修理。下面就让我们看看哪些故障需要注意，不然会引起大故障。1、大灯进水最直接的表现就是在夜间开灯的时候，灯罩...

              汽车大师  01月21日 10:28  51705  2

            • 老鼠藏“年货”专挑“神车”？汽车防鼠就这3招！
              老鼠藏“年货”专挑“神车”？汽车防鼠就这3招！

              这几天有一则新闻刷遍各大媒体圈：微博网友@筱东嘚去保养（或者是在帮别人车保养）的时候从车里面“缴获”一大批老鼠珍藏的食物。你或许会说了，哎这有啥，家里车偶尔也有老鼠藏垃圾。先别这么快下定论，不防先领略下这只神鼠的战利品↓↓↓↓天呐，虽然番茄哥逢年过节家里来的客...

              有车以后  01月21日 08:00  3577  2

            • 摔门而去危害大 怎么关车门才能不伤车？
              摔门而去危害大 怎么关车门才能不伤车？

              关车门，一件看似十分平常的事，貌似没有人不会，但是较真起来，你真的会关车门吗？相信一部分朋友关车门还习惯“大力出奇迹”，生怕力量小关不上车门而尴尬或是带来二次关门的麻烦。大力关车门，或者叫摔车门，对车辆有着许多潜在的危害，甚至影响他人的身心...

              真相实验室  01月21日 06:00  239796  20

            • 大寒之后，越来越近的除了新年，还有……
              大寒之后，越来越近的除了新年，还有……

              都说一九二九不出手，三九四九冰上走……刚刚度过大（小）寒（年）的你，是否正欣喜于春节将近？可是越来越冷的天气，似乎要给你激动的心情降降温。南方的朋友们：床以外的地方都是远方，手够不到的地方都是他乡。北方的朋友们：起床可以，别叫我出门！无暖气，毋宁die！每一次...

              东风标致  01月21日 16:10  2244  1

            • 春节假期来了，你要去哪儿？
              春节假期来了，你要去哪儿？

              春节假期来了，想要一场舒心之旅，但国内美景之地众多，到底去哪儿才能给自己一场精致格调之旅呢？暖泉古镇看一次气势磅礴的“打树花”表演↓当1600度的高温铁水突然遇冷，便会迸溅四射形成万朵火花，霎时间，万道银光齐头并进，比烟花还要耀眼灿烂。承德木兰围场一个拍摄冬日...

              东风标致  01月21日 16:06  1151  1

            • 百年奥迪抄袭大通？现场解读油路水路为何私通
              百年奥迪抄袭大通？现场解读油路水路为何私通

              这期开始之前要说明一下，这期是最后一期ASK我们不会再更新了「因为」……在更新之前，有件事要跟大家说马上过年了，全体吱吱吱祝各位客官老爷们新年快乐呦吼吼新年过完，农历2017年的ASK还会与您不见不散那么今天就开始农历的2016年最后一期的ASK吧老鼠姐姐，我...

              李老鼠  01月21日 12:08  4814  2

            • 规模小档次低 中国乘用车出口有六大特点
              规模小档次低 中国乘用车出口有六大特点

              据中汽协统计，2016年，全国乘用车出口47.7万辆，同比增长11.5%，实现2012年全国乘用车出口66万辆达到顶峰以来，2013年、2014年、2015年连续3年下滑后由负转正。根据中汽协数据分析，2016年，全国乘用车出口呈现出以下六个特点。一、乘用车仍...

              车界微视  01月20日 17:12  44396  2

            • 2016年，他们街拍了这些有趣的汽车照片（3）
              2016年，他们街拍了这些有趣的汽车照片（3）

              光阴似箭日月如梭小学的时候写作文最爱用到这两个成语然而现在才能真切体会这两个词语的含义转眼就快到有趣街拍总结的时候还有几个小时酷车哥就将截止此次投稿如果你手里还有2016年拍下的有趣的汽车照片赶紧发送过来两个渠道：1、关注街拍酷车，后台发送2、发邮件到：jie...

              街拍酷车  01月20日 16:37  15072  2

            • 这几款二手车过年开回家 划算又有面儿
              这几款二手车过年开回家 划算又有面儿

              年关将近，辛苦了一年的异乡客都摩拳擦掌，一年一度的全球最大规模的人口迁徙又要开始上演了。最近几天在小编的办公室里，凹凸哥和笑醒哥每天到公司的第一件事就是打开刷票软件刷刷刷！最终，笑醒哥凭借他强大的人品在亿万抢票大军中抢到了一张回家的卧铺票，然而凹凸哥就没有那么...

              买车大师  01月22日 01:08  7299  0

            • 斗胆预测 这些车型的二手车价格或将大涨
              斗胆预测 这些车型的二手车价格或将大涨

              1.价值决定价格，价格波动影响供求关系；2.价格以价值为基础，供求关系和价格相互影响；3.价值决定价格，价格受供求关系的影响。没有看错，虽然今天车晓生跟大家讨论的还是汽车，但以上三条市场规律请大家牢记于心，便于理解今天的话题。预计哪些车型的二手车会涨价？1.路...

              车晓  01月21日 04:46  160  1

            • 中国二手车行业“智库”诞生了
              中国二手车行业“智库”诞生了

              智库又称智囊团，是现时流行的说法，是一种特殊的生产知识和思想的组织。通常人们称它为思想库、咨询机构，还有人把它比作人的“外脑”。历史上曾有过多种叫法，如门客、军师、谋士、参谋、顾问等等，智囊在古代军事及其他政治活动中起着十分重要的作用。如史书、兵书中有记载的孙...

              潘潘有话说  01月20日 22:00  3318  1

            • 你是不是买了一台“假车”
              你是不是买了一台“假车”

              老王混迹于二手车市场已有多年，深知买二手车的好处。他最近陷入了烦恼，隔壁邻居的儿子小王要买一台车练手，二手车是最好的选择，但小王他爸对二手车不放心，于是跑来请教老王。老王是热心肠，最喜欢帮助街坊邻居，他十分清楚二手车行业，“一车一况”是最大的特点。车况的问题，...

              车鉴定  01月20日 17:03  1320  0

            • 过年买辆二手车，居然能这样～
              过年买辆二手车，居然能这样～

              又到一年一度中国人民大迁徙的日子了：飞机场，高铁站，客运中心，人山人海；高速路，加油站，国道省道，车水马龙。在外奔波忙碌了一年的游子们，是时候回家看看了，那里可是他们出生和成长的地方呀，那里有自己的父母，那里有童年的玩伴，那里有小时曾经嬉水的河塘，那里有太多太...

              潘潘有话说  01月18日 22:20  6824  1

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