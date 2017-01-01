保时捷911是跑车圈里的大腕，豪门的身份，经典的形象，彪悍的性能以及赛场上传奇般的辉煌战绩，都让喜欢跑车的消费者爱不释手！今天海阔试车为您介绍的就是911家族的卡雷拉S能够拥有优雅的身姿对于性能彪悍的跑车来说也是不容易，流畅而经典的外形是911大家族的传统特质...

车鉴定 01月16日 15:06 1566 0