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            [车先知]全新"大众CC"等日内瓦车展重磅车前瞻

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            [Top Test]7座搭配9寸大屏 深测北汽威旺M50F

            [盘点各国最畅销神车][宝马最快最豪华新车实拍][雪佛兰新科迈罗高清图]

            揭SUV市场"几宗最" 自驾归来如何一招修复剐蹭

            [高速相亲会?无线电台突发事件派用场][转向助力泵坏了是因方向盘打死?]

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            • 42吋超长腿与魔鬼身材，再加甜美笑容车模崔有静
              42吋超长腿与魔鬼身材，再加甜美笑容车模崔有静

              2017-02-04小糖人道哥说车崔有静，韩国42寸长腿车模，2005年出道，同年就参加过北京车展担任凯迪拉克的赛车女郎，打破了RaceQueen向来是日本天下，凭42吋超长腿与魔鬼身材，再加甜美笑容，成功打动日、韩宅男市场。年龄：34(属狗)生日：1982-...

              道哥说车  02月04日 08:35  1462  0

            • 沈腾究竟想要什么车？他是不是有点异想天开？
              沈腾究竟想要什么车？他是不是有点异想天开？

              2017-02-04王得源道哥说车看春晚，然后吐槽春晚，似乎已经是众多小伙伴的固定节目。但实话说，相较于前几年春晚的槽点，今年的春晚还是不错的。但作为一个汽车编辑，还是忍不住吐槽小品《一个女婿半个儿》。如果以语言类节目看，这个小品无疑是成功的。《一个女婿半个儿...

              道哥说车  02月04日 08:10  1868  0

            • 科鲁兹1.6L发动机压缩比10.8加什么标号的油最好？
              科鲁兹1.6L发动机压缩比10.8加什么标号的油最好？

              科鲁兹1.6L应该加什么标号的油呢？这个问题似乎不用回答。因为很多人直接反应就是92号汽油，况且，说明书上写的也是用92号或以上标号的燃油，因此，加92号汽油应该是没问题的。实际上也的确是这样，很多科鲁兹车主也一直加的就92号（之前为93号）汽油，如果去加油站...

              汽车观察家  02月04日 08:10  585  0

            • 来一场高速上的相亲大会？无线电台突发事件派用场
              来一场高速上的相亲大会？无线电台突发事件派用场

              春节长假终于要随着元宵节的到来过去了，根据各报道情况，返程高峰已经出现在了昨天晚间时间段。进京高速“停车场”模式已经上演，昨晚被堵过的司机算一下心理阴影面积估计比车都大、每次长假出门不被堵在高速上好像就不能算过节。相信还有不少同学会连着休两天，下周一才开始正式...

              老司机说车  02月04日 06:00  1424  1

            • 自驾出游路遇小剐蹭别上火 回家一招全修复
              自驾出游路遇小剐蹭别上火 回家一招全修复

              春节自驾游的车主们陆续返回，个别人在自驾路上难免遇到小剐小蹭，虽然没有造成什么人身安全，但爱车受损难免心疼。去4S店或者路边小店修补少则几百多则上千，看着糟心，大修伤财。小编为您实车操作自己轻松补漆，花最少的钱省心省力。

              真相实验室  02月04日 06:00  15416  1

            • 全新“大众CC”领衔 日内瓦车展重磅车前瞻
              全新“大众CC”领衔 日内瓦车展重磅车前瞻

              首先先给各位网友拜个晚年，不知各位在春节期间有没有好好和家人团聚一番。团聚过后，便又要开始一年的忙碌，对于汽车圈来说，年后第一个重磅车展就是每年3月举行的日内瓦车展了，作为国际五大车展之一，日内瓦车展素有“国际汽车潮流风向标”之称。每年......

              车先知  02月04日 00:05  29549  4

            • 上汽大通在转型升级中找到了什么？
              上汽大通在转型升级中找到了什么？

              “互联网的本质是连接，开放，协作，分享。首先因为对他人有益，所以对自己有益。”那么，汽车是否也能做到？显然，上汽大通已经找到了感觉并已落地。这是否会产生蝴蝶效应？看来还有待实践证明。上汽大通在转型升级中找到了什么？撰文/颜光明近年来，上汽大通的市场表现和创新能...

              颜光明  02月03日 18:21  3842  1

            • 或搭2.0T四缸 曝道奇Ram 1500测试车谍照
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              [搜狐汽车新车]近日，有海外媒体拍摄到了一组道奇Ram1500车型路试的谍照，拍摄者镜头指向这款车的发动机舱。据拍摄者透露，这款车可能搭载了一台2.0T四缸涡轮增压发动机。据悉，此次拍摄到的测试车搭载的可能是下一代牧马人将使用的2.0T四缸发动机，该发动机的内...

              车先知  02月03日 17:49  1800  1

            • 福特F-150猛禽将登陆中国 配10速自动变速箱
              福特F-150猛禽将登陆中国 配10速自动变速箱

              近日，福特官方宣布福特F-150猛禽已由美国正式发往中国，这标志着福特F系列皮卡与福特F-150车型首度正式被引入中国。新款车型在外观细节处进行了细微调整，看上去更加硬派。而在动力配备上，新车搭载一台最新3.5LEcoBoostV6发动机，匹配10速自动变速箱。

              车先知  02月03日 17:02  3121  4

            • 上汽奥迪项目恐生变：“一手托两家”政策被打脸
              上汽奥迪项目恐生变：“一手托两家”政策被打脸

              2016年的车市在集体的喜笑颜开中落幕，乘用车市场超过两位数的高增长，再次证明中国车市是“人有多大胆、地有多大产”。市场的诱惑，也让跨国公司蠢蠢欲动。其中，奥迪想要“脚踏两条船”事件，可以说是2016年汽车行业最重磅的新闻之一。其受关注的原因，一是牵扯到的是一...

              华山论剑  02月03日 16:49  11260  3

            • 亮点与槽点齐飞 【揭秘】SUV市场“几宗最”
              亮点与槽点齐飞 【揭秘】SUV市场“几宗最”

              2016年同样是SUV车型爆发的年度，SUV市场简直就是百花齐放，异彩纷呈。今天無秘君给大家盘点一下SUV市场的“几宗最”！包括块头最小的哈弗H1、最大块头的英菲尼迪QX80、排量最大的奔驰AMGG65、百公里加速最快的特斯拉ModelX、最跨界的马自达CX-4以及最会模仿...

              车無秘  02月04日 01:06  31113  0

            • 7座搭配9寸大屏 深度测试北汽威旺M50F
              7座搭配9寸大屏 深度测试北汽威旺M50F

              [搜狐汽车试驾]北汽威旺在传统印象中是一个生产微面的品牌，但是在去年广州车展上，其推出了主打家用市场的MPV车型M50F。新车采用7座布局，每一排乘客都能够得到良好的照顾。配置上M50F向高端看齐，提供了全液晶仪表以及9英寸触屏等配置。北汽威旺显然对...

              Top Test  02月04日 00:11  14649  0

            • 大众国产7座SUV/宝骏510 开年第一波重磅SUV前瞻
              大众国产7座SUV/宝骏510 开年第一波重磅SUV前瞻

              今日立春，一元复始，万象更新，是开工的好日子。车企们也开始筹备新春佳节后的首波新车，争取在车市拿下一个好开头。经过DearAuto的梳理，今年一季度（2月、3月）有一波SUV新品即将来袭，连大众7座SUV也要国产上市了，快来看看下面5款不容错过的重磅SUV吧。

              DearAuto  02月03日 17:35  13847  2

            • 不是哈弗H6和五菱宏光 2016年卖得最多的居然是它
              不是哈弗H6和五菱宏光 2016年卖得最多的居然是它

              众所周知，中国、美国和欧洲长期稳居世界新车销量前三位，均达千万辆级别，销量一直遥遥领先。其中，中国和美国更是全球仅有的两个达到千万辆级别的单一汽车市场（国家本身就是一个市场）——2015年，中国新车销量超过2,459万辆，美国则超过1,747万辆，紧随其后的日...

              DearAuto  02月03日 17:35  47657  1

            • 低价低油耗才是硬道理，10几万家用车首选这3款！
              低价低油耗才是硬道理，10几万家用车首选这3款！

              雾霾越来越严重；虽然汽车尾气不一定是造成雾霾最大原因，但作为汽车消费者的我们；也要为了我们的环境保护作出一些保护。在享受便捷生活的同时想一下力所能及的事情。例如买一辆混动车型，虽然前期的购车成本稍微高一点点；但日后确实更加低廉的用车成本；何乐不为呢？广汽丰田雷...

              玩车教授  02月03日 16:38  42460  3

            • 别让硬伤拖累了你的脚步，20万公里耐久测试报告
              别让硬伤拖累了你的脚步，20万公里耐久测试报告

              大年初七，很多人已经坐进了办公室，回到了那个熟悉的工作岗位，在此先给大家拜个晚年。周五晚21：30分此地无垠微信号准时打卡推送。蛋蛋提醒你，此篇内容较长，敬请诸君耐心阅读。在进入文章正题前，我们不得不为你梳理下前情内容。在刚刚过去的一年，此地无垠微信号推送了两...

              此地无垠  02月03日 22:45  13640  0

            • 雨刮经常损坏，刮不干净！如何才能延长使用寿命？
              雨刮经常损坏，刮不干净！如何才能延长使用寿命？

              在雨水较多的地方，车主们势必会经常用到雨刮器，因此，这个时候很多车主发现雨刮器出现问题，需要更换或修理。但是日常保养中似乎很少人去关注及保养雨刮器，因此到了要用时才发现坏了，得不偿失。那么日常用车时该如何保养雨刮呢？1、一定要在有雨水的情况下使用。雨刮器是清理...

              汽车大师  02月03日 17:32  1439  1

            • 油耗持续增加怎么办？ 这6种方法能让汽车更省油！
              油耗持续增加怎么办？ 这6种方法能让汽车更省油！

              我们经常说买车容易养车难，其中最难的一个就是油耗高，加不起油也是一个大问题啊。随着油价和物价的上升，买车的人在选择时都会考虑一下车辆的油耗，看看后期用车成本高低，其实还有一些用车的习惯和方法，在决定着油耗和用车费用。那么，怎么减少油耗呢？1、轮胎的使用其实，油...

              汽车大师  02月03日 17:25  11162  0

            • 凯迪拉克XT5和雷克萨斯NX怎么选
              凯迪拉克XT5和雷克萨斯NX怎么选

              小伙伴们大家好，厂长又来啦~在这喜庆祥和的日子里，各位都做了些什么呢？小伙伴们身边发生了什么有意思的事厂长很好奇~大家可以在留言里跟厂长分享！好了，废话不多说继续为各位解答问题~凯迪拉克XT5和雷克萨斯NX怎么选？两款车的实力确实旗鼓相当，外观都很年轻时尚，但...

              汽车洋葱圈  02月03日 15:37  10786  0

            • 2017年这些车还要加价？除了它们还能选谁？
              2017年这些车还要加价？除了它们还能选谁？

              说起买车加价这个事儿，相信很多人都对此深恶痛绝。当然，这些加价车普遍产品力比较强，也很大程度上反映出大家消费的偏好，确实很难轻易被替代。但要是不想“惯着”这些傲娇的加价车型，我们该怎么办呢？俗话说的好“加不起，换得起”啊～下面就帮大家捋一捋2017年有可能继续...

              汽车洋葱圈  02月03日 11:13  61217  0

            • 开工大吉，来点“鸡”情
              开工大吉，来点“鸡”情

              陆风汽车祝大家开工大吉胸怀壮志全情投入坚定启程那一刻欢迎迈进新征程没时间陷入迷茫是时候露出锋芒别用过去的艰辛定义今年的雄心突破自己直面挑战不在乎排在第几位只告诉自己无所谓成功是唯一的理由齐心协力一起加油每个勇敢向前的动“鸡”都让你成为奇“鸡”2017活出不凡...

              陆风汽车  02月03日 19:48  3760  1

            • 先是客车自燃又曝违规生产，福田该给个说法了！
              先是客车自燃又曝违规生产，福田该给个说法了！

              刚刚一开年，北汽福田上头条了！只不过，这次被广泛转载和热议的消息，对于北汽福田来说，既不像之前获得“中国品牌年度大奖”的消息那样让人赞许，也不如携手百度共同打造“智慧交通生态”的新闻那样让人期待，媒体有关“北汽福田220个货车车型属违规生产存在隐患”的报道，直...

              高氏观市  02月03日 16:39  4363  0

            • 一个车顶行李架换套房子，汽车原配件甚至比车贵
              一个车顶行李架换套房子，汽车原配件甚至比车贵

              在一定程度上，买车可以很好地提升我们生活的品质，如果拥有一辆上档次的车，那我们还会因此获得额外的魅力加分。可能大家都知道要想从汽车上得到气质个性展现，那BBA或者更高级别的豪车和跑车都是最棒的选择，但是谈到那些买不到的汽车原配件大多人都是一脸懵逼的表情。所以今...

              卡爸玩车  02月03日 14:49  117910  0

            • 今日立春，来感受一股骚动的绿
              今日立春，来感受一股骚动的绿

              今日立春已是上班第一天但2017年似乎才刚刚开启嫩芽已经含苞有花已经迫不及待上了枝头那么今天我们就来感受那股骚动的绿曾经酷车哥一度将这辆车当作logo绿得耀眼（Jeep牧马人，重庆）绿色的底子上开满了logo花春天的样子似乎已经看见（另一辆牧马人，重庆人和）一...

              街拍酷车  02月03日 14:04  5122  0

            • 自驾出门花了多少冤枉钱？ 绿灯掉头竟违章
              自驾出门花了多少冤枉钱？ 绿灯掉头竟违章

              自驾出游在外地城市驾车有很多不熟悉的地方，其中有些城市道路路况相对复杂，交通指示灯繁多，稍微一不小心，往往会因为错过路口或走过头等因素，需要绕大圈或者调头。本地司机熟悉道路情况下都不能做到绝对保险，外地司机就更加容易犯难了。关于调头这事大家到底知道多少？你的自...

              真相实验室  02月03日 00:04  45833  13

            • 嘤嘤嘤，我要贷款买捷达
              嘤嘤嘤，我要贷款买捷达

              又胖了吧？对象有了么？啥时候结婚？什么时候买房？啥时候要小孩？工作闹心么？月工资多少？到手多少钱？钱都去哪了？买车了吗？买的多少钱？买的啥车？分期还是全款？初一到初四，已经四天没干活了，在听够了鸡年大吉吧的同时，相信你也听烦了七大姑八大姨的各种盘问，管你烦不烦...

              李老鼠  02月03日 13:46  5111  1

            • 公平价新年首发2017年1月全国二手车市场行情报告
              公平价新年首发2017年1月全国二手车市场行情报告

              喜迎春节，公平价给大家拜年了，祝福大家新年新气象，身体健康，工作顺利。公平价数据中心在新年之际分析制作出了2017年1月份全国二手车市场行情报告。1月网络发布量为205万辆，环比增长225%，增势喜人，给2017年开了好头！联合发布媒体：权威媒体联合发布数据来...

              公平价二手车估值  02月03日 11:09  253  0

            • 8万不到！销售口中的"精品"君威什么样
              8万不到！销售口中的"精品"君威什么样

              有时候不懂车的销售是反而一个“好销售”，正因如此，他们卖二手车更有底气，成交率更高，我见过不少销售（女性居多）甚至没有驾照，但是车一样卖得很棒，因为他们先被自已的“自信”给洗脑了。接下来的案例和套路，就可以知道这个二手车销售员口中的“精品车”底气有多足！不久前...

              二手车评估师汪涛  01月31日 20:19  23382  0

            • 春运买不到票？5万块买台二手奔驰 省事又有面儿
              春运买不到票？5万块买台二手奔驰 省事又有面儿

              近日，小编在上网的时候看到了这样一个新闻，一位在广东打工的80后青年在历经24小时的周转之后回到位于湖南湖南省湘西花垣县溜豆村的老家，当他沿着村道走着走着，转过路角忽然发现，3岁的儿子已在路口等着自己回来。男主的父母都已60多岁，妻子两年前离婚走了，留给他一个...

              买车大师  01月26日 11:02  10090  2

            • 这遍地都是奔驰宝马保时捷！中国最神秘的“三汽”
              这遍地都是奔驰宝马保时捷！中国最神秘的“三汽”

              汽车工业发展至今，诞生了很多的大规模的汽配城。有一个号称国内最神奇的汽配城—广州陈田，之所以神奇，是因为其汇集了全国最多的拆车件。据说逛过的人，都觉得特别震撼。任何事故车问题车没有找不到配件的。这里聚集着上千家的拆车件商户，门市面积普遍在20~30平方米左右。

              车坛囧说  01月24日 15:17  1197  0

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