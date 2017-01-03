详情活动时间：2016年12月31日-2017年3月13日
详情活动时间：2017年1月13日-2月15日
【搜狐汽车远光灯】常跑高速的朋友一定会有以下这种经历：当你正以高速的最高限速定速巡航的时候，总有一些车会非常缓慢的超过你的车，这时候你心里一定会犯起嘀咕“难道他们就不怕测速？难道测速探头有问题？”事实上，不管是测速探头还是他们的车速都是没有问题的，别人超过你的...
远光灯 02月06日 00:52 284 0
春节放假前，恰逢北汽EC180上市，E电园的编辑在上市现场为广大观望的准车主们进行了现场直播。随后，我们邀请了北汽新能源来广营店的资深销售顾问为群内车主进行了一对一答疑。EC180何时有现车？电动车外省是否可以购车？指标即将到期购车是否来得及？二手电动...
E电园 02月06日 00:05 976 0
[搜狐汽车新车]重新梳理价格体系，并推出全新平台车型后，标致与雪铁龙在国内市场存在感进一步增强，全新C6与4008先后投放市场像是一针强心剂，无论轿车领域还是SUV，所谓“法系车”终于有了能拿来硬碰硬的产品。眼下，“猴年”已过，而PSA（标致、雪铁龙、DS）并...
车先知 02月06日 00:05 2463 0
[搜狐汽车E电园]随着近年来各大厂商在新能源领域的发展，如今这些新能源车型已经在全球范围内拥有了一定的口碑。不过，由于各个厂商的发展策略以及我国的政策限制，使得不少"好车"迟迟无法进入国内，这可苦了那些日夜等待的消费者。今天，我们就来简单盘...
E电园 02月06日 00:00 855 0
技术更先进的创驰蓝天已经在来的路上了~文▍顾家栋自2011年马自达SkyActiv-G发动机首次搭载在实车身上，已经走过了近六个年头，在业界内也算备受好评，依靠着这项发动机技术以及名为”魂动“的全新家族式外观设计，这几年大有逆袭之势。就在前几日，马自达将第二代...
AutoLab 02月05日 23:28 1851 0
往昔对于AMG车款的印象，就是原厂刻意不采用50：50的配重，搭配庞大马力输出，带来相对灵活好动的弯道动态，驾驭其中更感觉车头有着一具狂傲心脏，磅礡力道而狂张地运作，引领每一辆AMG性能座驾往前奋力奔驰；而这样鲜明的品牌性能印象，在新一代梅赛德斯-AMGE63...
陈庆镒 02月05日 23:14 1057 0
于2016北美车展及日内瓦车展亮相的雷克萨斯豪华性能跑车LC500、LC500h，虽然尚未在上市，售价也还没公布，但车迷可以先把焦点放在LC500h搭配的轮胎，因为这款轮胎是普利司通尚未正式发表的TuranzaT005RFT，产品定位上属于接续自家高级轿车胎T...
陈庆镒 02月05日 22:42 1680 0
2017年东京改装车展中，身为日本品牌的斯巴鲁一如往常带着STI大军进入参展，如今正式开展之后，除了展出在2016年参与过各大赛事的赛车之外，还有WRXS4STISportConcept、LevorgSTISportSTIPerformance、以及新一代的翼...
陈庆镒 02月05日 22:34 2598 0
继2018年式小改款Mustang登场之后，福特也随即将敞篷版的新年式MustangConvertible发表亮相，改款重点如同双门硬顶版，除了新设计的外观及数码化内饰之外，更重要的是换上全新10速手自一体变速箱，透过密集的齿比安排，来同时改善MustangC...
陈庆镒 02月05日 22:26 381 0
琉璃，被人称之为“瞬间艺术”。或藏于宫墙之内，居于佛堂之上；或存于光影游戏之间，流于人物灵犀之巅。今晚21点18分，北汽绅宝独家冠名的《非凡匠心》第三期“身如琉璃内外明澈”，将在北京卫视和优酷平台播出。本期，神秘嘉宾——中国影视演员邓婕，将与张国立老师一同探寻...
北汽绅宝 02月05日 17:10 537 0
售价8-12万之间的紧凑型SUV已经成了众多自主品牌集中发力的重要领域，长城、长安和江淮等厂商纷纷凭借这一市场的成功跻身销量排行榜的领先位置。刚刚成立的汉腾汽车似乎也觉得这是个不错的切入点，于是X7这款车带着汉腾满满的诚意和浓浓的杀气进入了我们的视野...
Top Test 02月05日 22:39 820 0
一直以来，二十几万的SUV市场，你能接触到的大部分都是途观、CRV、翼虎这样的标准紧凑型SUV，后来者昂科威、自由光、奇骏虽然在尺寸上更大一点，但依然还是处于紧凑型与中型之间的跨级定位。直到出现了这两位——长安福特锐界和广汽丰田汉兰达。更霸气的造型、更豪华的内...
新车点评 02月05日 18:22 1431 0
如果说起斯巴鲁这个品牌没可能你会联想到的只有森林人，BRZ这样的明星车型和水平对置发动机，但要说起斯巴鲁的主动安全技术，相信很多会比较陌生，今日2016斯巴鲁新安全技术发布会”在北京举行。在本次发布会上，斯巴鲁再次诠释了在品牌创立之初便不懈追求的汽车安全性，并...
新车点评 02月05日 18:13 4744 0
说起目前国内买的好的SUV，大家的脑海中一定是哈弗H6，广汽传祺GS4，长安CS75，大众途观，福特翼虎，丰田汉兰达，本田冠道这样的车型，他们中有的卖15万元区间，有的卖25万元区间，有的卖30万元，但是今天这款SUV，很有可能售价接近20万元而拥有7座大空间...
新车点评 02月05日 18:09 90009 3
被誉为车市晴雨表的紧凑级车市场向来都是各大车企的必争之地。各个品牌在这一级别都有自己的主力车型，而选择紧凑级车的消费者都希望能够“少花钱多办事”购买一台物超所值车辆。而有那么一群车，他们有着接近紧凑级车的空间尺寸，而售价仅仅只要小型车的价格。用小型车的价格购买...
玩车教授 02月05日 17:30 83659 3
春节想必很多人都去驾车出游了，跑在高速上，有时候一跑就是2-3个小时，有时候当我们握着方向盘，会想一个问题：如果我这样连续跑个十几个小时，车子会不会挂掉呢？当然，交通法规明文禁止疲劳驾驶，也就是说在法理上你不能连续开太长时间的车，事实上，人类的注意力是有限的，...
汽车大师 02月05日 11:07 65673 5
对于不少人来说，汽车还依然属于“奢侈品”，用血汗钱买回来的新车，少说也得开个10年吧。车子是否耐用和少毛病，与“磨合期”的操作是有很大关系的。通常来说，新车在5000公里里程之前，都属于磨合期。磨合期对于发动机来说,是一个出厂之后的再造过程,即发动机轮轴表面有...
汽车大师 02月05日 11:07 59625 4
很多小伙伴都问葱哥关于积碳的问题，首先要说的是：发动机产生积碳是正常现象，所有的车都会有，一定程度的积碳是允许的。什么是积碳？产生积碳主要是由于燃油在发动机内燃烧不充分，或汽油中无法完全燃烧的石蜡胶质物质，在喷油嘴、节气门、油路管路、火花塞等部件中残留，在高温...
汽车洋葱圈 02月04日 16:53 37532 2
众所周知，一般情况下容易导致爆胎的原因无非就是胎压不正常、轮胎鼓包或者高速行驶时压到了硬物。很少有人知道换错了轮胎型号也会导致爆胎，而且爆胎的几率更大！换错轮胎型号？怎么可能！轮胎上不是标着其大小尺寸的数据么，按照数据换怎么可能换错呢？通常我们在介绍轮胎时都会...
汽车大师 02月04日 16:48 44398 1
许多车主为了保持爱车车身亮丽，保护车漆，延长爱车使用寿命，需要对其进行悉心的护理。常见的汽车美容护理方法有打蜡、抛光、封釉、镀膜等，而其中打蜡是大部分车主较为热衷的保养方法。定期打蜡好处多，那么关于汽车打蜡常识你又知道多少呢？下面大师来教你汽车该如何打蜡。一、...
汽车大师 02月04日 16:45 113488 0
过去的一年，海阔试车在检测二手车，付费淘二手车的时候遇到了很多好玩的车，借着春节的喜庆氛围和大家做的分享！2016年试驾最大的车：乌尼莫克当年去外地的试驾活动本以为是第一次也是最后一次接触到乌尼莫克，没想到在二手车市场上有见到了这位爷！伟岸的身躯必须要用卡车的...
海阔试车 02月05日 22:30 321 0
也许你去过很多地方旅行但可能看到的只是人山人海和过多的商业化有一个极其浪漫的地方叫做“月亮小镇”这里大概能有你想象中的“从前的样子”这里分布着的高山天池群落中有七个与天上的北斗七星对应分布在世界上都实属罕见其中最著名的当属世界上最圆、最具满月姿容的“月亮池”和...
东风标致 02月05日 15:49 2017 0
所谓“鸥翼门”，就是车门的铰链（连接点）在顶棚，车门开启形状好似翅膀而得名。殴翼门最早是在1951年由奔驰发明出来的，当初是为了减少门把手风阻而设计的，不过据说还是迫于无奈，没想到却成了经典。经典归经典，这种外形科幻的鸥翼门虽然已经有60多年的历史了，但如今依...
汽车观察家 02月05日 15:44 1525 0
春节长假倏忽而去，浓浓的年味却还存在脑海里。或想念家乡的风味，或挂怀熟悉的乡音，和家人相伴一起，短暂、简单的时光里。你是否也有和他们有相似的感慨？春节回家，只觉得一年未见的父母老了许多，添了陌生的皱纹和白发。返程的时候姥姥执意要送我出门，年近九十的老太太颤巍巍...
东风标致 02月05日 15:43 2993 0
今天，砖叔要为各位车友介绍一款“四不像”车型，它既有旅行车般优雅的外观、又有MPV般宽敞的空间，同时还有轿车般的操控水平，它就是——东风本田的杰德。杰德是东风本田旗下的一款跨界车型，主打空间家用，但是又要比一般的车型更加时尚个性。杰德售价12.99-18.38...
有车以后 02月05日 15:41 101803 2
随着社会的发展，人们喜新厌旧的速度的速度也变快啦，上二手车市场这么一转，发现很多二手车，车龄都在两三年，三四年的样子，跑得公里数呢也都不超过6/7万的样子。然而这对于很多想买二手车的朋友来说，其实是一件很合适的事。虽然话是这么说，但是想买二手车，还是希望各位朋...
油中感谢 02月05日 23:57 447 0
又胖了吧？对象有了么？啥时候结婚？什么时候买房？啥时候要小孩？工作闹心么？月工资多少？到手多少钱？钱都去哪了？买车了吗？买的多少钱？买的啥车？分期还是全款？初一到初四，已经四天没干活了，在听够了鸡年大吉吧的同时，相信你也听烦了七大姑八大姨的各种盘问，管你烦不烦...
李老鼠 02月03日 13:46 10324 1
喜迎春节，公平价给大家拜年了，祝福大家新年新气象，身体健康，工作顺利。公平价数据中心在新年之际分析制作出了2017年1月份全国二手车市场行情报告。1月网络发布量为205万辆，环比增长225%，增势喜人，给2017年开了好头！联合发布媒体：权威媒体联合发布数据来...
公平价二手车估值 02月03日 11:09 496 0
有时候不懂车的销售是反而一个“好销售”，正因如此，他们卖二手车更有底气，成交率更高，我见过不少销售（女性居多）甚至没有驾照，但是车一样卖得很棒，因为他们先被自已的“自信”给洗脑了。接下来的案例和套路，就可以知道这个二手车销售员口中的“精品车”底气有多足！不久前...
二手车评估师汪涛 01月31日 20:19 23595 0
近日，小编在上网的时候看到了这样一个新闻，一位在广东打工的80后青年在历经24小时的周转之后回到位于湖南湖南省湘西花垣县溜豆村的老家，当他沿着村道走着走着，转过路角忽然发现，3岁的儿子已在路口等着自己回来。男主的父母都已60多岁，妻子两年前离婚走了，留给他一个...
买车大师 01月26日 11:02 10191 2
发表于：2017年02月05日
油耗：7.5L行驶：3510公里购车价：9.20万
发表于：2017年02月05日
油耗：7.2L行驶：6006公里购车价：7.99万
发表于：2017年02月05日
油耗：7.0L行驶：1000公里购车价：9.80万
发表于：2017年02月05日
油耗：8.5L行驶：954公里购车价：22.00万
发表于：2017年01月31日
油耗：10.0L行驶：2000公里购车价：36.00万
发表于：2017年01月22日
油耗：5.8L行驶：3800公里购车价：8.43万
发表于：2017年01月22日
油耗：10.0L行驶：3000公里购车价：6.00万
发表于：2017年01月22日
油耗：7.0L行驶：600公里购车价：5.49万
发表于：2017年02月05日
油耗：7.5L行驶：3510公里购车价：9.20万
发表于：2017年02月05日
油耗：7.0L行驶：1000公里购车价：9.80万
发表于：2017年02月04日
油耗：8.6L行驶：1200公里购车价：8.79万
发表于：2017年02月04日
油耗：6.7L行驶：6000公里购车价：7.80万
发表于：2017年02月04日
油耗：11.2L行驶：1600公里购车价：20.18万
发表于：2017年02月04日
油耗：9.0L行驶：1300公里购车价：15.08万
发表于：2017年02月03日
油耗：---行驶：---购车价：20.28万
发表于：2017年02月02日
油耗：9.0L行驶：4500公里购车价：13.20万
发表于：2017年02月05日
油耗：7.2L行驶：6006公里购车价：7.99万
发表于：2017年02月05日
油耗：8.5L行驶：954公里购车价：22.00万
发表于：2017年02月04日
油耗：10.5L行驶：656公里购车价：6.54万
发表于：2017年02月04日
油耗：7.2L行驶：550公里购车价：10.88万
左半轴损坏，变速器处固定支架断裂，导至发动机下坠，失控,
2月4日 四川省-成都市 5
车内异味严重，车子中控台发出严重异味，严重刺激车内人员口鼻、喉咙。导致出现头晕、恶心、呕吐等现象。要求尽快更换中控台内发出异味的隔音棉，清洗空调及蒸发箱。, ,
2月4日 河南省-洛阳市 1
迈锐宝车主，车子现在在延保期内，变速箱严重顿挫，这是通用变速箱通病，投诉网站关于上汽通用汽车变速箱顿挫导致失速、报废的投诉层出不穷，要求厂家担起社会责任，彻底解决好变速箱的质量问题，保证车主最基本的用车安全！ ,
2月4日 湖南省-株洲市 0
新车发动机抖动.档位抖动，修了三次，四s只给调档位拉筋，,
2月4日 山东省-烟台市 0