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            • 2017北美车展：全新雷克萨斯LS新车解码
              2017北美车展：全新雷克萨斯LS新车解码

              在北京时间1月9日开幕的2017北美车展中，雷克萨斯正式发布了旗下全新一代旗舰车型——全新雷克萨斯LS。值得一提的是，第一代雷克萨斯LS400正是在1989年的北美车展问世，28年后，第五代雷克萨斯LS同样将从北美车展起航。

              车先知  01月10日 03:01  178  0

            • 2017北美车展：日产Vmotion 2.0概念车
              2017北美车展：日产Vmotion 2.0概念车

              [搜狐汽车2017北美车展]日产Vmotion2.0概念车在2017北美车展发布，概念车体现了日产品牌未来的轿车设计方向，在现有V-motion进气格栅的基础上运用更加激进的设计语言，使整车更具未来感。概念车外观最显而易见的特征是其张扬的V型运动格栅，两侧角度...

              车先知  01月10日 02:38  173  0

            • 2017北美车展：宝马全新530e正式发布
              2017北美车展：宝马全新530e正式发布

              1月9日，2017北美车展正式拉开帷幕，在本届车展上宝马全新一代530eiPerformance插电式混合动力车型正式亮相。新车在动力上搭载了一台2.0T发动机，最大功率为184马力，配合95马力的电动机，综合功率为254马力。

              车先知  01月10日 02:32  210  0

            • 2017北美车展：本田新奥德赛美版发布
              2017北美车展：本田新奥德赛美版发布

              [搜狐汽车2017北美车展]日前，2017北美车展正式开幕，本田在本届北美车展上正式发布了本田全新奥德赛（美版）。新车将搭载3.5LV6直喷发动机，并匹配9AT或10AT自动变速箱。外观方面，全新奥德赛（美版）前脸采用全新设计风格，镀铬饰条与前大灯组融为一体，...

              车先知  01月10日 02:20  229  0

            • 2017北美车展：新款Genesis G80正式亮相
              2017北美车展：新款Genesis G80正式亮相

              [搜狐汽车2017北美车展]2017北美车展，现代GenesisG80亮相，未来，其也将引入国内市场。新车定位为一款中大型车，据悉，其未来上市后的竞争对手将为奔驰E级、宝马5系等。在2016年北美车展上，现代旗下的捷恩斯车系正式更名为GenesisG80，现代...

              车先知  01月10日 02:12  267  0

            • 2017北美车展：大众I.D.BUZZ概念车发布
              2017北美车展：大众I.D.BUZZ概念车发布

              1月9日，2017北美车展正式拉开帷幕，在本届车展上大众第二款I.D.概念车——I.D.BUZZ正式亮相，新车定位于一款MPV概念车，最早会在2019年达成量产。新车的外观延续了大众T系列车型的设计风格，前脸的V字型线条的设计传达了其向大众T1车型致敬的信息。

              车先知  01月10日 02:02  197  0

            • 2017北美车展：AMG GT C Edition 50首发
              2017北美车展：AMG GT C Edition 50首发

              [搜狐汽车2017北美车展]2017北美车展正式开幕，为纪念AMG迈入50周年，梅赛德斯-AMG特意推出一款AMGGTCEdition50定制版跑车。该车是梅赛德斯-AMGGT家族中成员之一，新车此前已经发布过其敞篷车型，此次发布的车型为硬顶版。外观方面，新车...

              车先知  01月10日 01:28  181  0

            • 2017北美车展：新款丰田4Runner亮相
              2017北美车展：新款丰田4Runner亮相

              [搜狐汽车2017北美车展]于1月9日开幕的2017北美车展上，丰田2017款4Runner正式亮相。本次新款车型主要是增加了两款TRDOff-Road配置车型，预计将于今年年底在海外市场上市。新增的两款车型分别为TRDOff-Road和TRDOff-Road...

              车先知  01月10日 01:16  388  0

            • 2017北美车展：全新马自达CX-9亮相
              2017北美车展：全新马自达CX-9亮相

              在2017北美车展上，马自达带来了全新CX-9，新车定位于一款中大型SUV，并且由内到外进行了全面的革新设计。而借助国内二胎政策所形成的对七座车型的巨大需求，预计全新马自达CX-9将会很快引入中国市场。

              车先知  01月10日 01:09  282  0

            • 2017北美车展：福特新款F-150正式发布
              2017北美车展：福特新款F-150正式发布

              1月9日，2017北美车展正式拉开帷幕，在本届车展上福特新款F-150正式亮相，新款车型在外观细节处进行了细微调整，看上去更加硬派。而在动力配备上，新车搭载一台最新3.5LEcoBoostV6发动机，匹配10速自动变速箱。

              车先知  01月10日 01:09  193  0

            • 2017北美车展：全新一代宝马5系新车解码
              2017北美车展：全新一代宝马5系新车解码

              [搜狐汽车北美车展]日前，2017北美车展正式拉开帷幕，全新宝马5系在本届车展上正式亮相，新车基于与7系相同的CLAR平台打造，底盘代号而G30。相比现款车型，新车除设计上变化以外，在轻量化和配置等方面均有明显提升。全新宝马5系整体外观轮廓与现款车型有着很高相...

              车先知  01月10日 00:01  442  0

            • 标配柏林之声比帕拉梅拉大一圈，最高加价五十万
              标配柏林之声比帕拉梅拉大一圈，最高加价五十万

              在加价车型中，曾今的CRV、途观到现在的冠道、汉兰达，都被人大力吐槽，其实加价这件事，先不说4S店如何如何，确实有时候就是因为运气不好，在国内从众心理太严重，很多人都喜欢去买爆款车型，在加上国内的消费需求太过于旺盛，很多时候供不应求确实就是情理之中的事情，并且...

              球叔教你买车  01月09日 21:28  421  0

            • 国产卖最好的不是它最贵也不是他，但它利润却最高
              国产卖最好的不是它最贵也不是他，但它利润却最高

              一款车，或者说一个企业，其实车子的销量如何，并不能直接左右它的利润，譬如韩系现代，虽然在性价比方面，它确实不如如今的国产车，配置成本相对较低，但是它的主销车型基本以12万元以下的中低端车型为主，除了途胜和ix25，主销车型的的价位都很一般，并且很多车型还是依靠...

              球叔教你买车  01月09日 21:24  857  0

            • 轴距和途观L一样尾箱大155L只要7个油25万起
              轴距和途观L一样尾箱大155L只要7个油25万起

              买德系车，有人是奔着逼格和信仰去的，德系的口碑和情怀吸引着他们，有的则真的是奔着德系的高端和体验去的，在综合考量性价比的情况下，选择一款更加精致、细腻、富有质感的车型，而关于这两种类型的消费者，在最终的选择上，了解目前市场和产品的人，一眼就能分辨出来，譬如你买...

              球叔教你买车  01月09日 21:20  594  0

            • 宝沃BX7错位定价能否闯出一片天？
              宝沃BX7错位定价能否闯出一片天？

              丰田新款汉兰达一上市，就引发了买买买的风潮。无奈现在产量跟不上，很多地区的4S店都没有现车，有些地方还出现了加价或者变相加价的情况。要说这款车为什么这么火，那肯定跟它霸气的外观有关，不过有那么一款德系的SUV，气场不输汉兰达，尺寸比奥迪Q5还大，最主要的是还便...

              豪华车视界  01月09日 21:12  1105  0

            • 5种不同情况下的车身抖动！ 这样解决更有效！
              5种不同情况下的车身抖动！ 这样解决更有效！

              新车用了一段时间，难免会出现一些问题，有的车主会发现车身有些小抖动，却不知道哪里出了问题。其实“车身抖动”是一个信号，告诉我们车子已出现了问题，需要及时检查，如果放置不管，时间长了很可能出现大问题。如果行车上路遇上车身抖动，车主该如何判断和解决?今天大师教你如...

              汽车大师  01月09日 18:18  4376  0

            • 天窗的6个作用你用过多少？ 不要让天窗成为摆设！
              天窗的6个作用你用过多少？ 不要让天窗成为摆设！

              在很多人眼里，天窗就是个摆设，有些人开车好几年了，一直没怎么用过天窗。以前天窗是一些中高档车的配置，现在很多经济型大众化的轿车上也都配备了天窗，在价格上，有天窗的车辆要比没有天窗的贵了很多。但是汽车天窗的作用你真的知道吗？如果不知道这个装置的作用，倒不如不买，...

              汽车大师  01月09日 18:09  2022  0

            • 上车启动 最伤车的事居然是拧钥匙？
              上车启动 最伤车的事居然是拧钥匙？

              小伙伴们大家好，葱哥又坐诊问诊室啦~上车启动钥匙拧到底最伤车？按网上“专家”说法：会毁车，因为直接启动时电压不稳，会损坏用电器。应该先转到ON挡位置停留片刻再拧到底启动。但葱哥认为一般情况下直接点火走人是完全没问题的，说毁车肯定是夸大其词了。先让大家了解一下点...

              汽车洋葱圈  01月09日 16:34  48489  0

            • 7万就能买到的合资小车 比MINI还好玩
              7万就能买到的合资小车 比MINI还好玩

              广汽丰田新致炫在年中的时候上市，售价为6.98-10.48万元.作为一款面向年轻人的合资小型车，新车上市发布会就采用了晚上发布，而且很有趣味的形式来迎合年轻消费者。随后的各种营销活动也都处处不离新车的几大特点，包括高颜值、高安全性和高可玩性。这一次的广丰致炫试...

              DearAuto  01月09日 16:08  1028  0

            • 新增柴油动力 福特发布2018款F-150皮卡
              新增柴油动力 福特发布2018款F-150皮卡

              2018款福特F-150将会在今年晚些时候正式上市销售，在车展结束之后，我们就能够得到福特官方的配置信息和价格信息了。不过考虑到柴油版车型还是一年之后的事情，所以对于那些钟爱柴油动力的车迷来说还需要再耐心等待。

              狐che  01月09日 14:48  2186  1

            • 从TX到T1X 揭秘瑞虎7成SUV热销车型的台前幕后
              从TX到T1X 揭秘瑞虎7成SUV热销车型的台前幕后

              自2016年9月20日上市以来，瑞虎7销量不断攀升，上市当月终端订单2万台，3个月后实现单月销量破万，再一次定义了自主品牌行业新标杆。众所周知，瑞虎7来源于奇瑞TX概念车，这款概念车曾在2012年日内瓦国际车展上获得设计大奖。瑞虎7正是以TX概念车为原型，在奇...

              汽车观察家  01月09日 14:28  2297  0

            • 想打动90后？首先你的颜值得过关！
              想打动90后？首先你的颜值得过关！

              正在日渐庞大的90后购车大军，早已成为厂商们眼中的香饽饽，如何讨好这些看着动漫打着lol长大，并且被二次元文化深深影响的年轻人成了厂商营销部门头疼的课题。各大厂商在这场90后争夺战中都摩拳擦掌，今天要讨论的课题，就是最适合90后练手的人生第一台车。这个课题有几...

              潘潘有话说  01月09日 14:26  48222  1

            • 大灯，以后就别自己开了
              大灯，以后就别自己开了

              通常，我们提到的“全自动大灯”，是指车的大灯“自动开启”功能：只要车上的感光元件感应到光线强度减弱，便会主动触发车灯开启装置，及时开启车灯。一般开启AUTO按钮若车带有AHB自动调节远光灯系统原理：光敏电阻等电子元件作传感器（一般装车内视镜背面的位置）向ECU...

              陆风汽车  01月09日 14:10  2456  1

            • 不要偷懒，和大神们一起奔跑
              不要偷懒，和大神们一起奔跑

              虽然之前在金紫山上完成过一次21.0975公里的跑步，但真正在比赛中完成半马，昨天“2017长安汽车重庆国际马拉松预热赛”还是第一次。最后两公里小腿肌肉不断地发出要抽筋的信号，差不多是走一段然后跑一段过来的。追究起来，是昨天一开始跟着李卫医生跑得太快了。要跟上...

              街拍酷车  01月09日 11:54  239  1

            • 中国历史上最驾驶乐趣的车，20、40、100万各五款
              中国历史上最驾驶乐趣的车，20、40、100万各五款

              今天的标题有点简单粗暴……在大家CARS车问平台上，我最怕遇到这种问题：“颜总你心目中最**的车，按A，B，C分类，各排出前三位？”老大啊，你一句话问得轻松，我得环顾整个汽车市场、回忆自己整个从业经历，这横贯古今中外的扫描强度可不是说笑的……所以呢，以后这类问...

              颜宇鹏-车言论  01月09日 11:37  473  0

            • 看这几点就知道你的车保不保值
              看这几点就知道你的车保不保值

              新车一落地，它就天天在贬值。有的人特别喜欢换车，为了能在几年后的二手车市场多卖几个钱，他们都特别关注保值率。严格来说，保值率有公式可算，但不一定都看得懂，更别说算清楚。不过，一辆车保值率高不高，跟这些特征也有很大关系。卖得好的车通常大卖的车，市场占有率比较高，...

              汽车TV  01月09日 20:38  152  1

            • 动态挑车两大法排除30%问题车
              动态挑车两大法排除30%问题车

              测悬挂：检验前后悬挂、避振有无异常。目的：通过减速带方式检验车辆的弹性元件（螺旋弹簧）、减振器（避振筒）、导向机构工作是否正常？测试方法：检测悬挂系统最好的方式就是减速带。我们找到一个减速带，先以单边低速通过，感受前悬挂和后悬挂过减速带的质感和声音，是否松散，...

              车鉴定  01月09日 16:48  110  0

            • F1的那些事儿，你不见得都知道！
              F1的那些事儿，你不见得都知道！

              最近我们从聊秋名山的神车，到聊起宾利的车标，一路走来逼格甚高，今天我们聊点烧钱的玩意儿，聊聊史上最烧钱的汽车运动，大名鼎鼎的F1吧！让你发烧的F1赛车！我想在强势分享的之前不如先来一波科普总之一切都是为了更好的装13F1赛车的起源世界一级方程式锦标赛FIAFo...

              车经社  01月07日 11:05  183  1

            • 国内的加长套路，为什么在欧洲却反道而行？
              国内的加长套路，为什么在欧洲却反道而行？

              你们有没有想过这么一个问题，中国人平均身高是低于欧洲人的，但引入国内的欧洲车基本都绕不开加长的套路。那么问题来了，平均身高不如欧洲人，但欧洲车来到国内却各种加长，你怎么看？这个话题本身是很有意思的，我们看到的是欧洲品牌在中国推出加长车型，而事实情况是，在欧洲很...

              AL频道  01月06日 15:51  45790  4

            • 二手车这样看，让你远离事故车
              二手车这样看，让你远离事故车

              动态挑车6大法（排除30%问题车）动态挑车方法一：听声音（不要忽视发动机抖动）听声音：听发动机怠速的声音，并且感受是否有抖动。目的：检验发动机是否有颤抖，有无杂音。导致发动机抖动的原因有很多，譬如：点火线圈问题、火花塞问题、减振胶垫问题、油压不稳问题、积碳问题...

              车鉴定  01月06日 15:29  4789  1

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