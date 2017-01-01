2013年4月从4S店购置的新君越，至今使用时间不到4年，里程不到40000公里，使用环境良好，几乎都在上海市区行使，但在前几天2017年1月15日到上海4S店保养时保养人员发现并告知4个轮胎全都有较明显的裂纹，继续使用有较大风险，建议更换全部轮胎。 从普利司通官网查看该型号轮胎保质期是5年，而我从购置新车至今未满4年，前使用环境良好，从没在恶劣环境和路面行驶过，且查看了其它品牌同时间，同里程的车子轮胎都没有裂纹现象，因此作为消费者对该型号的普利司通轮胎质量产生严重质疑。另外通过网络信息检索也发现普利司通的该型号轮胎在过去一段时间投诉量呈几何式增长，从一侧也印证了轮胎质量可能存在问题。 在2017年1月20日与普利司通官网客服联系后，客服提供了一个姓葛的私人手机号(134****6654)，声称是售后检测的负责人电话，我联系该电话后其给出的答复是“春节前不接受检测，春节后自行拆下所有轮胎寄到他们那”。 我对该公司售后处理的方式表示如下严重质疑： 1.作为轮胎行业Top品牌，官方售后监测部门没有工作座机或官方电话，而只能提供私人手机电话； 2.1.20日据国家法定假日还有一个星期，非类似物流行业的特殊性，为什么全都不受理。请问轮胎质量问题影响消费者的出行安全，这种不是小事，岂能随便拖延； 3.让消费者自行拆下所有轮胎寄过去，这个更是令人咋舌。请问自行拆掉4个轮胎后的车子消费者要怎么停放？？？轮胎这么大且重的东西要寄过去，不能直接开过去？ 在与普利司通官方客服再次进行咨询投诉多轮后，官方客服没有给出任何积极性的解答，仍坚持让春节后自行拆下所有轮胎寄过去检测。 综上我对普利司通的轮胎质量以及相关售后处理方式存在严重质疑，希望贵渠道能帮忙协助，谢谢！,

1月20日 江苏省-泰州市 1